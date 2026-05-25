― ダウは294ドル高と2日連続で最高値更新、米イラン紛争の終結に向けた協議進展への期待続く ―

ＮＹダウ 　　　50579.70 ( +294.04 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7473.47 ( +27.75 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26343.97 ( +50.87 )
米10年債利回り　　4.559 ( -0.012 )

ＮＹ(WTI)原油 　　96.60 ( +0.25 )
ＮＹ金 　　　　　4523.2 ( -19.3 )
ＶＩＸ指数　　　　16.70 ( -0.06 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　63335 ( -5 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　63335 ( -5 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース