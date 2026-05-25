“ハンカチ王子”斎藤佑樹氏、“元ライバル球児”が披露するバッティングの手本を公開「あれから20年ですね。今も続く友情素敵です」「懐かしい」「最高です。さすがです」
元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）が23日、自身のインスタグラムを更新。「ハンカチ王子」フィーバーを巻き起こした早稲田実業時代の2006年夏の甲子園で、決勝の対戦相手だった駒大苫小牧高校のキャプテンを務めていた本間篤史さん（37）が力強いバッティングフォームを見せる近影を披露した。
【動画】「カッコイイ!!」“元ライバル球児”本間さんの力強いバッティングフォーム
斎藤氏は「今回はピッチング映像……ではなく、バッティング映像です！駒大苫小牧→亜細亜大学→JR北海道で活躍された本間篤史さんが、今日はらっぱスタジアムの『ホームランチャレンジ』に挑戦してくれました。そのスイングを横からスローで撮影させてもらったのですが、これが本当に勉強になります」と紹介。
動画で特に注目すべきポイントとして「無駄のない見事な『インサイドアウト』のバットの出し方」「ミートの瞬間にボールがグシャッと潰れる強烈なインパクト 内側からバットが出て、これだけのパワーをボールに伝える技術」の2点を伝え、「バッティングの軌道に悩んでいる子どもたちや、さらに上のレベルを目指す選手たちにとって、最高の教科書になるはずです。是非参考にしてみてください！」と太鼓判を押した。
コメント欄では「4番本間君、最高です。さすがです」「本間くん!!!!懐かしすぎますね〜あの時の甲子園忘れられません」「久しぶりの懐かしい本間君のバッティング」「理想的な打ち方 学生時代に出会いたかったですこの動画〜」「力強い綺麗なフォームですね」「延長15回の対戦思い出すなー」「カッコイイ!!中2の息子もこんなバッティングが出来たら…この動画、息子にも見せます!!」などの反響が寄せられている。
【動画】「カッコイイ!!」“元ライバル球児”本間さんの力強いバッティングフォーム
斎藤氏は「今回はピッチング映像……ではなく、バッティング映像です！駒大苫小牧→亜細亜大学→JR北海道で活躍された本間篤史さんが、今日はらっぱスタジアムの『ホームランチャレンジ』に挑戦してくれました。そのスイングを横からスローで撮影させてもらったのですが、これが本当に勉強になります」と紹介。
コメント欄では「4番本間君、最高です。さすがです」「本間くん!!!!懐かしすぎますね〜あの時の甲子園忘れられません」「久しぶりの懐かしい本間君のバッティング」「理想的な打ち方 学生時代に出会いたかったですこの動画〜」「力強い綺麗なフォームですね」「延長15回の対戦思い出すなー」「カッコイイ!!中2の息子もこんなバッティングが出来たら…この動画、息子にも見せます!!」などの反響が寄せられている。