【１日30秒】“脚だけ太く見える”を変えたい。40代から見直したい“下半身の使い方”
40代以降は、筋力低下だけでなく“体の使い方の偏り”によって脚まわりが張りやすくなることも。特に座りっぱなしが続くと、股関節や体幹がうまく使えず、ヒップラインや太ももなど、下半身のシルエットがぼやけやすくなります。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【リバースウォーリア】。下半身と体幹を同時に使いながら、体側まで心地よく伸ばせるため、“なんとなく重たい下半身”を整える感覚が掴みやすくなります。
【STEP１】脚を大きく開いて土台をつくる
右脚を後ろへ大きく引き、後ろ脚のつま先はやや外側へ。前脚のひざはつま先と同じ方向へ向けます。骨盤がぐらつかないよう、両脚で床をしっかり踏み込みましょう。まずは“下半身で支える感覚”を意識します。
【STEP２】上半身を引き上げる
左腕を天井方向へ伸ばします。腕だけでなく、背骨ごと上へ引き上げるイメージで。お腹を軽く引き締めながら、胸元を自然に開きます。肩に力を入れすぎないよう注意しましょう。
【STEP３】体側を伸ばしてキープ
左腕を遠くへ伸ばしながら、上半身をゆっくり後ろへ倒します。反対側の体側が気持ちよく伸びる位置で、呼吸を続けながら３〜５呼吸（約30秒）キープ。終わったら反対側も同様に行います。
▶効かせるコツ
深く反らせることより、“脚で支えながら上半身を長く伸ばす”意識が大切です。前脚だけに体重が乗らないよう、両脚で床を踏み続けましょう。
下半身の使い方が整ってくると、立ち姿や横から見たシルエットの印象は変わっていきます。まずは１日１セット、気持ちよく続けることから始めてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガ・ピラティス・パーソナルトレーニングの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています