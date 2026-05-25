人気芸人のこだわり“愛車”事情5選！ 高級車7台持ち、免許ないのに購入、一気に2台買いも!?
5月25日は、日本初の外国車ディーラーとして知られる株式会社ヤナセが制定した「愛車の日」。ここでは記念日にちなんで人気芸人がSNSで公開した自慢の愛車をまとめてみたい。
【写真】おしゃれカスタム車から一気に2台買いまで！人気芸人の愛車をイッキ見
■トータルテンボス藤田
トータルテンボスの藤田憲右が所有しているのは、ALPINEが日産NV200バネットを“カルフォルニアスタイル”にカスタムしたコンセプトカーSonova。今年4月、YouTubeに投稿した動画では納車の模様を公開。新たな愛車を目にした藤田は、日産NV200バネットからホワイトパール×ウォーターミントのカラーリングでカリフォルニアスタイルへ変身を遂げたSonovaに大興奮。運転席に乗り込むと、ALPINE社製の音声で操作できるカーナビやリアビジョン、ドライブレコーダー機能付きのデジタルミラー、テーブルとソファ、さらにシャワーが使える後部座席についても紹介した。新たな愛車を公開した藤田の動画にはファンから「納車おめでとうございます」「まじでかっこいい生き方してるなぁ〜」といった声が寄せられている。
■チョコレートプラネット長田
チョコレートプラネットの長田庄平は、4月に更新したInstagramの中で、6台目＆7台目となる愛車の購入をファンに報告。彼の6台目の愛車となったのは車両本体価格756万円を超える光岡自動車のM55。そして7台目の愛車はTOYOTAのGRヤリスだ。写真には、M55の無骨さを感じるボディやGRヤリスのそばで幸せそうに笑う長田の姿が収められている。6台目と7台目を立て続けに購入した長田には、ファンから「駐車場たります？」「曜日ごとに車変えられますね」などのコメントが集まっている。
■ウエストランド井口
ウエストランドの井口浩之は自身のYouTubeチャンネルに「井口、車を買う！」と題したシリーズを投稿していて、3月配信の第3弾で納車の模様が収められている。彼が購入したのは赤×黒の配色が印象的なMINI COOPER 5‐DOOR S。メーカーの公式サイトでは希望小売価格487万円とされている。動画では、納車直後のドライブにも密着。運転しつつ井口は『M‐1グランプリ2022』を振り返り「優勝した時も電車で行ったんだから」と感慨深げ。さらに乗り心地については「スムーズだし乗り心地いい」と語っている。動画で公開された井口の愛車にファンからは「かわいいくるま」「赤黒かっこいい」「サイコーです！」といった反響が相次いでいる。
■パンサー尾形
パンサーの尾形貴弘は4月に公開したYouTubeの動画の中で、トヨタのランドクルーザー60を購入したと報告。尾形は動画に登場した妻に「あいちゃんありがとう！」と感謝すると、妻のあいさんは「運転するの私だからね！」とコメント。かつて出演したバラエティ番組で、およそ15年ほど前に地方のラブホテルに免許証を忘れたことから、そのまま免許失効状態であることを明かしていた尾形。動画の中では「これを機に免許も絶対に取るんでね」と宣言。ホイールやタイヤ、窓もカスタムし、キーやカーナビなどもアップデートされた愛車を、尾形は終始ハイテンションで紹介。ファンからは「これだけ熱く語ってて免許持ってないのは面白すぎるだろ笑」「センスいい」などの声が多数寄せられている。
■おいでやす小田
おいでやす小田は、4月に自身のYouTubeチャンネルで「おいでやす小田、人生初、クルマを買う！しかも2台！」と題した動画を公開。動画の中で、実は約25年のペーパードライバーだということを明かしつつ、スズキのショールームへ。292万6000円のジムニーノマドを気に入ったものの、納期が半年以上かかるとのことで、小田はジムニーノマドとジムニーの2台同時購入を即決。ジムニーノマド納車後にノマドを下取りに出すと説明すると、小田を案内したショールームスタッフも「全く予想してませんでした」とコメント。
まさかの2台同時購入に、ファンからは「もう1台買ってくれる。しかも自分のところで売ってくれるって最高なお客さんじゃん笑」「ペーパードライバーがいきなり車2台買うとか面白すぎる」といったコメントが集まっている。
引用：「トータルテンボス・藤田憲右」YouTube
「チョコレートプラネット 長田庄平」Instagram（＠osadashouhei）
「ウエストランド・井口浩之」YouTube
「パンサー・尾形貴弘」YouTube
「おいでやす小田」YouTube
【写真】おしゃれカスタム車から一気に2台買いまで！人気芸人の愛車をイッキ見
■トータルテンボス藤田
トータルテンボスの藤田憲右が所有しているのは、ALPINEが日産NV200バネットを“カルフォルニアスタイル”にカスタムしたコンセプトカーSonova。今年4月、YouTubeに投稿した動画では納車の模様を公開。新たな愛車を目にした藤田は、日産NV200バネットからホワイトパール×ウォーターミントのカラーリングでカリフォルニアスタイルへ変身を遂げたSonovaに大興奮。運転席に乗り込むと、ALPINE社製の音声で操作できるカーナビやリアビジョン、ドライブレコーダー機能付きのデジタルミラー、テーブルとソファ、さらにシャワーが使える後部座席についても紹介した。新たな愛車を公開した藤田の動画にはファンから「納車おめでとうございます」「まじでかっこいい生き方してるなぁ〜」といった声が寄せられている。
チョコレートプラネットの長田庄平は、4月に更新したInstagramの中で、6台目＆7台目となる愛車の購入をファンに報告。彼の6台目の愛車となったのは車両本体価格756万円を超える光岡自動車のM55。そして7台目の愛車はTOYOTAのGRヤリスだ。写真には、M55の無骨さを感じるボディやGRヤリスのそばで幸せそうに笑う長田の姿が収められている。6台目と7台目を立て続けに購入した長田には、ファンから「駐車場たります？」「曜日ごとに車変えられますね」などのコメントが集まっている。
■ウエストランド井口
ウエストランドの井口浩之は自身のYouTubeチャンネルに「井口、車を買う！」と題したシリーズを投稿していて、3月配信の第3弾で納車の模様が収められている。彼が購入したのは赤×黒の配色が印象的なMINI COOPER 5‐DOOR S。メーカーの公式サイトでは希望小売価格487万円とされている。動画では、納車直後のドライブにも密着。運転しつつ井口は『M‐1グランプリ2022』を振り返り「優勝した時も電車で行ったんだから」と感慨深げ。さらに乗り心地については「スムーズだし乗り心地いい」と語っている。動画で公開された井口の愛車にファンからは「かわいいくるま」「赤黒かっこいい」「サイコーです！」といった反響が相次いでいる。
■パンサー尾形
パンサーの尾形貴弘は4月に公開したYouTubeの動画の中で、トヨタのランドクルーザー60を購入したと報告。尾形は動画に登場した妻に「あいちゃんありがとう！」と感謝すると、妻のあいさんは「運転するの私だからね！」とコメント。かつて出演したバラエティ番組で、およそ15年ほど前に地方のラブホテルに免許証を忘れたことから、そのまま免許失効状態であることを明かしていた尾形。動画の中では「これを機に免許も絶対に取るんでね」と宣言。ホイールやタイヤ、窓もカスタムし、キーやカーナビなどもアップデートされた愛車を、尾形は終始ハイテンションで紹介。ファンからは「これだけ熱く語ってて免許持ってないのは面白すぎるだろ笑」「センスいい」などの声が多数寄せられている。
■おいでやす小田
おいでやす小田は、4月に自身のYouTubeチャンネルで「おいでやす小田、人生初、クルマを買う！しかも2台！」と題した動画を公開。動画の中で、実は約25年のペーパードライバーだということを明かしつつ、スズキのショールームへ。292万6000円のジムニーノマドを気に入ったものの、納期が半年以上かかるとのことで、小田はジムニーノマドとジムニーの2台同時購入を即決。ジムニーノマド納車後にノマドを下取りに出すと説明すると、小田を案内したショールームスタッフも「全く予想してませんでした」とコメント。
まさかの2台同時購入に、ファンからは「もう1台買ってくれる。しかも自分のところで売ってくれるって最高なお客さんじゃん笑」「ペーパードライバーがいきなり車2台買うとか面白すぎる」といったコメントが集まっている。
引用：「トータルテンボス・藤田憲右」YouTube
「チョコレートプラネット 長田庄平」Instagram（＠osadashouhei）
「ウエストランド・井口浩之」YouTube
「パンサー・尾形貴弘」YouTube
「おいでやす小田」YouTube