なくなり次第終了だって！（汗）【スタバ】コンプしたい「限定フラペチーノ」って？

日本上陸30周年を記念し、期間限定で登場している【スターバックス】の人気フラペチーノ®の数々。なくなり次第終了のため、まだ飲んでいないものがあればぜひコンプリートを目指してみて！ 各店舗1種類のみのため、あらかじめどのフラペがあるかチェックしてから出かけるのもおすすめです。

ソースやホイップクリームもメロンの贅沢感！

メロンベースに、赤肉メロン果肉を忍ばせた贅沢な「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」。トッピングのソースやホイップクリームにもメロンが使われており、飲み始めから飲み終わりまでメロン感が満喫できそうです。頑張った自分へのご褒美に選んでみてはいかが？

カップの底にはヨーグルトが！

バイカラーが特徴的な「THE フラペチーノ® of フルーツーオン - トップ - ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」。ヨーグルトに4種類のフルーツ果肉入りのフルーツジェリーを合わせており、華やかな風味が楽しめそうです。深煎りのアーモンドがアクセントになっているのもポイント。少しずつ混ぜることで、都度味わいの変化も感じられるかも。

お菓子のような味わいが楽しめる一杯

飲み応えが欲しい時におすすめしたい「THE フラペチーノ® of チャンキー クッキー」。チョコレートチャンククッキー1枚をバニラ風味のベースとブレンドした一杯です。天面にもクッキーを散りばめていて、食感の良さが感じられ癖になるかも。喉を潤しつつ、小腹も満たしたい時に良さそうです。

癒されたい時におすすめ！

わらびもちが入っている、飲み応えのありそうな「THE フラペチーノ® of 加賀 棒ほうじ茶」。加賀棒ほうじ茶の一番茶が楽しめる、こだわりの詰まった一杯です。和の優しい味わいが心をほっこりと癒してくれそう。ホイップの上には加賀棒ほうじ茶パウダーを散りばめていて、香ばしさと甘さのバランスの良い味わいが期待できます。

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writer：S.Hoshino