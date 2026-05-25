昔のイメージから激変した３５歳タレントの最新ショットに、フォロワーは驚いた。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し「オレンジとレモンを摘んだ日。私の可愛い夢が叶（かな）った」と投稿したのは、水沢アリー。摘んだレモンを両手に持ち、キャミソール姿で妖艶な表情をカメラに向けた。

水沢は２０１３年からバラエティー番組などに出演し、ブレイク。昨年８月にＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナ ｓｅａｓｏｎ４」で５年ぶりのバラエティー出演を果たし「半分海外に住んでいて、日本の会社とハリウッドセレブリティーをつなげる仕事」と現在の職業を説明。中２の頃から「把握していない」ほどの整形を繰り返したことでも知られ、すでに２８回もの整形をしていると明かした。

当時のキャラから一変した美ぼうに、フォロワーはびっくり。「顔が変わりましたか？エキゾチックでとてもいい雰囲気です」「超絶最高に綺麗＆美しい女性」「お洒落（しゃれ）」「短い黒髪アリーちゃんもかわいい」「かわいいやないかぁ」などの声が寄せられた。