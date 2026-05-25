タレント・グラビアアイドルの熊切あさ美(45)がこのほど、6月19日にフォトエッセイ「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由」(主婦と生活社)を発売することを発表した。



【写真】本当に45歳!?若すぎる肌つやのバックショット

熊切は1998年にアイドルグループ「チェキッ娘」のメンバーとしてデビューするも、グループは翌99年に解散。解散後は芸能界で生き残るため何事にも必死に取り組む姿勢から「崖っぷちアイドル」として知られ、バラエティー番組でブレイクした経歴を持つ。現在はタレント業だけなく、女優や美容家としても活動している。



今作は幼少期やアイドル時代の挫折、恋愛スキャンダルなど、数々の困難や「崖っぷち」「どん底」を経験してきた熊切の波瀾万丈な半生を振り返る内容となっている。また長年続けているというキックボクシングで鍛え抜かれた美背中＆美ヒップ際立つカットや、45歳になっても変わらず大人の魅力があふれる姿を披露する写真も多数収録されている。



自身のインスタグラムでは「初めてのフォトエッセイを発売することになりました」と発売を告知。見所については「今までのこと、美容、わたしのこだわり、健康、bodymake 崖っぷちアイドルだったわたしが何だかんだ今幸せに生きれてることいろいろ 是非読んでいただけたら嬉しいです」とアピールしている。



（よろず～ニュース編集部）