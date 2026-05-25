元宝塚月組トップスターの女優・瀬奈じゅんが23日、自身のインスタグラムで息子の運動会へ出かけたことを伝えた。



【写真】ぎゅっと密着 親子の愛が伝わってくる

瀬奈は「今日は稽古前に息子の運動会へ。」と記し、ティアラをつけたプリンセスな娘と夫のダンサーで俳優の千田真司との3ショットや体操服姿で頑張っている息子の写真をアップした。瀬奈は2012年に結婚。2年半の不妊治療を経て、17年に特別養子縁組で男児を、23年に女児を迎え入れたことを報告している。



「今年のダンスは嵐の曲と、花笠音頭……渋いっ。 ここ数週間、我が家では花笠音頭が鳴り響いておりました。 息子は花笠音頭が大好きらしく、裏声を使いこぶしをきかせながら熱唱。 これがなかなか上手いのです。」と一生懸命に練習する息子を見守った母としての思いをのぞかせる。



ただ、ミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」を7月に控えている瀬奈は本音もちらり。「上手いのですが、今『ディア・エヴァン・ハンセン』という、音楽も素晴らしい作品と向き合っている私の頭の中が常に花笠音頭で困るのです。 いや花笠音頭も素晴らしいのですが頭の中で無限ループなのです。 ハァ ヤッショ マカショ！なのです。」とユーモアをまじえて明かした。



肝心の運動会についても「息子は前日からワクワクでした。 お弁当も息子のリクエストをいっぱい詰めて。」と報告。写真や動画を撮って欲しいというリクエストにも応えたそうで、「母、頑張りましたよ。」とママの奮闘ぶりがうかがえる言葉もつづった。



「もうさ、息子がとにかく楽しそう！ 順位なんてどーでもいいし勝ち負けなんかマジどーでもいい。 あなたの笑顔が大優勝よ。 たぶん体操着、後ろ前反対だけどな。」とオチもつけながら愛情たっぷりに記し、「稽古前に勇気もらった、ハァ ヤッショ マカショ!!」と結んだ。



ファンからは「息子ちゃんの笑顔いいですね」「体操服前後ろ反対なんて最高」「マジ受けました」「ティアラの姫君と参加できてよかったですね」「もう3年生 なんか読んでて泣きそう」など、親子の愛が伝わる内容にコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）