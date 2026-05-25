サウジアラビア代表がW杯で着用するユニフォームに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はサウジアラビア代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。サウジアラビア1stユニフォームは伝統的なグリーンを基調に、サウジアラビアの国花でもあるラベンダー（ライラック）のパープルと、高貴さを象徴するゴールドを配色している。

「生地全体に施された繊細な幾何学模様は、サウジアラビアの伝統的な家庭のドア（戸口）に描かれる民俗芸術ナジュド・アート（Al-Qatt Al-Asiri）からインスピレーションを得ている」と、ともさんはデザインについて解説している。（FOOTBALL ZONE編集部）