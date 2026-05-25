平河悠がプレミアリーグ昇格を手繰り寄せる活躍を見せた

イングランド・チャンピオンシップのハル・シティは現地時間5月23日、プレミアリーグ昇格プレーオフでミドルズブラと対戦し、1-0で勝利した。

この試合で後半アディショナルタイムにMF平河悠が決勝ゴールを演出し、「常に脅威となり続けた」と称賛された。

平河は後半31分から左サイドで途中出場を果たし、ハル・シティの攻撃を活性化させた。後半アディショナルタイムには、得意のドリブルから左サイドを突破してゴール前にクロス。GKが弾いたボールをFWオリバー・マクバーニーが蹴り込み、劇的ゴールを演出してみせた。

英紙「ガーディアン」では、平河のプレーを「平河のサイドアタックと、マクバーニーのストライカーとしての嗅覚に注目だ」とレポートし、「常に脅威となり続けた」と称賛した。また、英紙「ヨークシャーポスト」では、平河が演出した決勝ゴールの過程を「ハルを支持する者たちにとっては、これ以上ない美しいものだった」と伝えた。

劇的ゴールを演出し、勝利の立役者となった平河。今年に入り、ブリストル・シティから期限付き移籍で加入した25歳がチームに歓喜をもたらした。（FOOTBALL ZONE編集部）