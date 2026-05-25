「日本で唯一無二の、強い熱い魂を持ってるのは僕だけ。チームがうまくいってる時はいいが、うまくいかない時や雰囲気が悪い時に、自分の魂やエネルギーは必ずチームを前に向かせるようにできる。それは日本で僕にしかできない」

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史上初、5大会連続でFIFAワールドカップ日本代表メンバーに選出された長友佑都は、17日に行われた記者会見で、こう静かな自信を覗かせた。

ケガから復帰したばかりの「逆転選出」

15日に発表された代表メンバー。9日の試合で太もも裏を痛めたエースの三笘薫は「今大会期間中の復帰は難しいと報告を受け、選出を断念した」と森保一監督が無念の言葉を漏らした一方、サプライズ選出されたのが、39歳の長友佑都だった。



会見には妻と4人の子も駆けつけた

「長友は、負傷などもあり、昨年の冬以降、代表に招集されていません。所属するFC東京でも最近怪我から復帰したばかり。森保監督は、選手たちのメンタル・コンディションを高く維持するために、経験豊富なベテランを選出したのでしょう」（サッカー専門誌記者）

「純粋にプレーだけで選ぶべき」「部活じゃないんだから、メンタルは自分でコントロールできるだろ」という批判がネットで沸き起った一方、「ワールドカップは部活じゃない。精神的支柱は必要」と長友擁護の声も高まっている。

日本代表には「お祭り男」が欠かせない

今大会は、出場国が史上最多の48チームに増え、決勝トーナメントに進めるのは32チームになるなど長丁場の戦いになることは必至で「ムードメーカー」の存在は欠かせない。

「代表チームには、名波浩、中村俊輔、長谷部誠というレジェンドがコーチとして帯同しています。しかしながら、コーチと選手では立場が違う。メンタルモンスター長友の存在を監督だけでなく、コーチ陣、そして宮本恒靖サッカー協会会長も認めたということでしょう」（スポーツ紙記者）

先の会見で、長友はこう意気込みを語った。

「僕はワールドカップの“嗅覚”を持っている。空気清浄機のように、空気がよどんでいると思ったら、きれいな空気に浄化できると大会を通して見せたい」

別の専門誌記者が続ける。

「正直、長友の選出でホッとしました。現代表はおとなしい選手が多く、三笘不在で知名度の高い選手も少なくなった。空気清浄機もそうですが、長友の言葉はインパクトがあるんです。彼のようなお祭り男の存在はありがたい。

長友は過去4大会すべてをレギュラーで戦ってきました。サブ組で挑むのは今大会が初めてですが、きっとチームに勢いをもたらすでしょう」

再びブラボーな結果を残すことができるか。長友39歳の挑戦が始まる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）