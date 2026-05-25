『日プ新世界』ユメキ、コンセプト評価曲「Neko（ねこ）」振り付け制作秘話＆フル尺公開 練習生にメッセージも
振付師・ユメキが、25日までに自身のXを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）内「コンセプト評価」楽曲「Neko（ねこ）」のコレオグラフ制作秘話を明かした。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
ユメキは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に出演したほか、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称『日プ女子』）でトレーナーを務めたゆかりの人物。今回は「コンセプト評価」楽曲「Neko（ねこ）」のコレオグラフを担当している。
Xでは「視覚的にかわいい箇所に注目されがちですが、1人でも1秒でもタイミングが早かったり遅かったりすると、大事故になるこのパフォーマンス（わざとこう作ってあります）」と解説。「皆んなを信じて、今回練習生のレベルではなくプロのレベルの振付をプレゼントさせて頂きました（神様振付をありがとう）」と伝えた。
続けて「そしてステージに立ってくれた、チームねこの7人、今回みんながメインだった！」と感謝。「誰1人誰の影にもなってなかったし、限られてる自分のパートの中で見えないところでも、沢山努力してくれてたよね。輝いてました」とメッセージを送り、「ああ、振付ビハインドもっと語りたいな？」と添えた。
なお、インスタグラムには同楽曲のフルバージョンの振り付けが公開されている。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
ユメキは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に出演したほか、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称『日プ女子』）でトレーナーを務めたゆかりの人物。今回は「コンセプト評価」楽曲「Neko（ねこ）」のコレオグラフを担当している。
続けて「そしてステージに立ってくれた、チームねこの7人、今回みんながメインだった！」と感謝。「誰1人誰の影にもなってなかったし、限られてる自分のパートの中で見えないところでも、沢山努力してくれてたよね。輝いてました」とメッセージを送り、「ああ、振付ビハインドもっと語りたいな？」と添えた。
なお、インスタグラムには同楽曲のフルバージョンの振り付けが公開されている。