「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.親が子どもに「かけてはいけない言葉」はありますか？

――田丸さんの書き方講座は、小学校から高校まで、幅広い年代の子どもたちにも開催されていると思います。特に小学生向けの書き方講座だと、親御さんがお子さんを見守っていることもありますよね。親がつい子どもにかけてしまいがちな言葉はありますか？

親が答えを先に提示してしまう

田丸雅智氏（以下、田丸）：あります。あるあるです。

たとえば、書き方講座のワークの1つで「名詞を書く」というステップを行うときに、親が「これ書いたら？」「こっちのほうがいいんじゃない？」と言ってしまう。

つまり、本人の中から引きだすのではなく、親の思う「答え」を提示してしまうんです。

選択肢じゃなく“一択”として方向づけてしまう。

――私自身、幼少期に親に言われたことや親の教えが染み付いてしまい、大人になった今でもできないことが多々あるのを思い出しました……。他にはありますか？

子どもの考えをすぐ否定してしまう

田丸：それから、否定もあります。

子どもが書いたものに対して「それは違うんじゃない？」とか「何でもいいって言っても、それはダメでしょ」と横から言ってしまう。

これでは、子どもは萎縮してしまいますし、せっかく芽生えた衝動も失わせてしまいます。

僕はそういった親御さんを見つけたら、場の空気を壊さない範囲で、「そのアイデアもいいですね！」「今日は本当に何でも書いていいんですよ！」と伝えるようにしています。

――『小学生でもできる言語化』の中でも、「失敗しても、間違っていても大丈夫」と何度も繰り返し伝えられていますよね。子どもの考えを否定せず、かつ与えすぎずに伴走してくれる存在こそが、子どもにとっていちばん大切なのかもしれませんね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）