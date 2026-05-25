

大谷翔平は、高いレベルの二刀流をいかに長く継続できるかに挑んでいる photo by Kyodo News





後編：「休ませながら勝つ」大谷翔平の二刀流管理最前線

２度目のトミー・ジョン手術から復活し、ドジャースでは初のフルシーズン二刀流に臨んでいる大谷翔平。ここまでの防御率0.73と驚異的な成績を残しているが、その復活を支えたのが、ブレンダン・マクダニエルコーチだ。負荷管理の専門家として、30代の大谷をいかに高いレベルで走らせ続けるかを見据えている。「史上最も長く続く二刀流」への設計図とは何か。

前編〉〉〉大谷翔平とドジャースが対話を重ねながら「休養」を組み込む思想とは

【マクダニエルコーチが語るリハビリと復活の過程】

ドジャース移籍後の大谷翔平を近くで見てきたのが、ブレンダン・マクダニエルコーチだ。負荷管理の専門家であり、移籍初年度の2024年は、投球リハビリに寄り添ってきた。大谷はその年、打者に専念してワールドシリーズ制覇に貢献したが、一方で、２度目の肘の手術からの復帰へ向けた、投球プログラムも続けていた。

「翔平は、自分のやることすべてにおいて、非常に計画的です。リハビリは長いプロセスですから、途中で集中力を失ってしまう選手もいます。特に2024年、彼がリハビリをしていた時期はチームがプレーオフを戦っている最中でした。普通なら、打つことだけに意識を向けてもおかしくない。それでも彼は、投げるためのプロセスを続けました」

さらにその年のプレーオフでは、投げる側ではない左肩を痛めた。それでも、大谷は2025年シーズンへ向けてリハビリを継続した。

「ほとんど時間を失うことなく、投球プログラムを続けました。もしその過程をうまくこなせていなければ、状況はかなり悪い方向に進んでいた可能性もありました。だからこそ、一貫性を保ち続けたことは本当に印象的でした」

かつては、２度目のトミー・ジョン手術は投手生命の終わりを意味するとも言われた。だが大谷は、淡々と、几帳面に、投げるための準備を積み重ねた。その一貫性が、現在の圧倒的な投球につながっている。

マクダニエルコーチは、プロとしての大谷の姿勢を高く評価している。

「翔平がここまで投げられているのは、やはり"翔平だからこそ"という要素があります。彼は非常に才能があり、仕事への姿勢もすばらしく、すべてにおいて計画的です。もし2度目の手術から戻ってこられる選手がいるとすれば、私なら翔平に大きく賭けることになるでしょう」

ただし、復活したからといって、負荷を無制限にかけられるわけではない。ドジャースのブランドン・ゴームズGMが語ったように（前編参照）、ドジャースには決まったゲームプランがあるわけではない。前例がないからこそ、大谷本人と対話を続けながら、日々の状態を見極めている。マクダニエルコーチも、専門家の立場からこう話す。

「そもそも、翔平が投打の両方をこなせるという時点で特別です。実際に、同じ日に投げて打つことを何度もやってきました。ただ、シーズンの長さを考えれば、登板するたびに毎回レッドゾーンまで追い込まないことには、いい面があると思います」

大谷は両方できる。本人もできると思っている。だからこそ、周囲の判断が重要になる。

「シーズンのより長い期間にわたって、最高の状態の彼をグラウンドに送り出すために、ロバーツ監督と本人が会話を続け、協力していることはよいことだと思います」

【レブロン、ブレイディに学ぶ最高級で居続ける思想】

プロ野球選手のピークは一般的に27歳から29歳と言われる。大谷はすでに31歳。契約は今季を含めまだ８年残っている。ドジャースが追い求めるのは、今季だけではなく、30代の大谷をいかに高いレベルで走らせ続けるかである。その点について、マクダニエルコーチは、こう説明する。

「調整や負荷管理は、当然関わってくると思います。どうトレーニングするか、何を食べるか、どう眠るか、ストレスが体にどう影響するか、移動やその距離も含め、すべてが大きな要素になります。状況は常に変わります。

NBAやNFLで30代後半までプレーを続けている選手たちを見ても、必ずしも試合数を減らしているわけではありません。ただ、彼らはさまざまな状況に応じて、自分をどう適応させるかを学んでいる。私はいつも、まずは自分の体を最善の形でケアすることから始まると思っています。そして、それは翔平が実際にやっていることです」

彼がイメージするのは、NBAならレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）だろう。睡眠、栄養、回復への投資を続けながら、年齢とともにプレースタイルを変化させ、40代に入ってもリーグ最高峰のレベルでプレーしている。NFLならトム・ブレイディ（元ニューイングランド・ペイトリオッツQB）だ。炎症を抑える食事、水分補給、柔軟性の維持、睡眠管理を徹底し、45歳まで第一線を維持した。

マクダニエルコーチが強調するのは、単に「休ませること」ではない。大谷を使わないための管理ではなく、大谷を長く最高レベルで使うための管理である。自身にかかる負担をどう処理し、負荷をどう配分するか。そこまで含めて、二刀流は初めて持続可能になる。

そのマクダニエルコーチに、筆者がこの１カ月の取材で感じていた疑問をぶつけてみた。今季は投手としての体づくりが非常にうまくいっている。一方で、それが打者としての爆発力に影響している可能性はないのか。大谷は今季8本塁打を放っているが、まだ彼らしい特大の一発は多くない。

彼は否定しなかった。「トレーニングの観点では、何をするにも必ず何らかの代償がある」。二刀流が完全に無傷で両立するものではないことを認めたうえで、それでも「ああいう大きな本塁打が出るのは時間の問題だ」と言った。

二刀流は、才能だけでは続かない。休養、睡眠、栄養、移動、負荷管理。ドジャースは今、大谷翔平という前例のない才能を、「どう使うか」ではなく、「どう長く持続させるか」という段階で見つめている。「史上最強」から、「史上最も長く続く二刀流」へ――。その設計図が、いま少しずつ描かれている。