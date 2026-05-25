メソポタミア文明と中国文明はいつ接触したのか──シルクロードの始まりを探る【3か月でマスターする古代文明MOOK】

ユーラシア大陸の西方に位置するメソポタミア文明と東方に位置する中国文明をつないだシルクロード。その交流はいつ始まったのか。解明の鍵は、メソポタミアと中国でそれぞれ独自に栽培されたムギと雑穀にあることが、最新の考古学研究でわかってきました。



2025年秋に放送され大好評を博した、NHK「3か月でマスターする 古代文明」。

そのアンソロジー企画『NHK 3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 下 中央アジアのベガシュ遺跡からギリシャ、オセアニア、マヤ、ナスカ、アンデスまで』（編著：関 雄二・国立民族学博物館長）の発売を記念して、本書より「第1章 中央アジア シルクロード“以前”の東西交差」（久米正吾・金沢大学客員研究員）の一部を抜粋してご紹介します。

『NHK 3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 下 中央アジアのベガシュ遺跡からギリシャ、オセアニア、マヤ、ナスカ、アンデスまで』書影

シルクロードの始まりを探る意味

文明の始まりを一次文明と二次文明とにわけて考える見方があります。イギリスの歴史学者アーノルド・J・トインビー（※1）が提唱したと言われています。一次文明とは、簡単に言ってしまえば、何もないところから始まった文明です。つまり、先行する文明がなく、他の文明圏の影響を全く受けずに独自の文化や技術を発展させた文明です。二次文明は、その反対です。つまり、既存の文明を継承する、あるいは外部の文明を取り入れて発展した文明となります。



実は、一次文明に相当する文明は世界に四つしかありません。旧大陸ではメソポタミア文明と中国文明、そして新大陸ではメソアメリカ文明とアンデス文明の四つです。これら四つの一次文明は、それぞれ独自の文化や技術、芸術あるいは文字ないし記録体系を発展させたほか、それぞれの自然環境に応じ、今日の私たちの主食となる異なる植物の栽培化にも成功しています。すなわち、メソポタミアのコムギとオオムギ、中国のコメと雑穀（ざっこく）、メソアメリカのトウモロコシ、アンデスのジャガイモです。



国際連合食糧農業機関（FAO）の統計によると、世界の主食のランキングは生産量ベースでトウモロコシ、コメ、コムギ、ジャガイモが上位四位までを占めています。つまり、異なる四つの一次文明が独自に栽培化した四つの異なる作物が、今日の私たちの主食の上位を独占しているというわけです。歴史の偶然にしては出来すぎの気もしますが、一次文明を生み出したオリジナリティあふれる新旧両大陸の古代人たちは、その後の人類が歩む食糧生産社会を支える最も重要な植物を正しく選び抜いて栽培化した、とも言えます。

もちろん、これらの作物が結果として主食に選ばれた背景には、人間に好まれやすい食味や調理・加工のしやすさのほか、本来の生息地以外に広がった際の環境適応能力が高く、栽培環境に応じた品種改良もしやすかったこと、単位面積あたりの収穫量や摂取可能なカロリー量が多く、人口扶養力の点で有利であったこと、飢饉（ききん）などに備えた長期間の備蓄や貯蔵に適していたこと、租税（そぜい）や交換財としての取り扱いや運搬のしやすさなど、それ相応の理由があったはずです。



誤解のないように申し添えますが、本章の冒頭で一次文明での植物の栽培化について取り上げたのは、「やはり農業が文明を生み出したのだ」と声高に叫びたいからではありません。アメリカの歴史学者アルフレッド・W・クロスビーが「コロンブス交換（※2）」と呼んだように、新大陸と旧大陸の一次文明の後継者たちがはじめて互いに接触し、両者で作物をはじめとした広範囲にわたる文化の交換が始まったのは、コロンブスがアメリカ大陸に到達した紀元一四九二年ということがはっきり史実としてわかっています。これは西半球と東半球の一体化という地球規模での交流の始まりですが、その前史として、旧大陸の中の二つの一次文明、すなわちユーラシア大陸の西方と東方に位置するメソポタミア文明と中国文明が互いに接触し、交流が始まったタイミングもあったに相違ありません。



それはいつなのか。その答えを探るには、紀元前二世紀に古代中国の前漢（ぜんかん）の武帝（ぶてい）に派遣された張騫（ちょうけん、※3）によって開かれたとされるシルクロード（図1）を通じた東西交流の起源を遡（さかのぼ）って考えてみる必要があります。そして、その鍵となるのは、メソポタミアと中国でそれぞれ独自に栽培化されたムギと雑穀であることが最近の考古学研究でわかってきました。

図1 シルクロード

張騫以前のシルクロード

ムギと雑穀の話に入る前に、シルクロードを通じた東西交流の起源に関するこれまでの研究状況を説明しておきましょう。張騫が派遣された紀元前二世紀以前のシルクロードについて、これまで考古学や歴史学が何も語ってこなかったわけではありません。シルクロードを、先史時代から存在していたローカルで小規模な交易・交流ネットワークが結びついて形成されたものとする見方は、すでに一九八〇年代から提唱されていました。そして、そのネットワークを繋（つな）ぎ合わせた原動力は、紀元前四〇〇〇～紀元前三〇〇〇年頃、ユーラシア大陸中央部の草原地帯（黒海北岸～中央アジア～モンゴル）に生まれた牧畜民の広範囲な移動にあると考えられてきました。そこでは、ユーラシア草原地帯で家畜化されたウマや騎乗の技術、戦車（チャリオット、図2）、青銅器の生産技術などが牧畜民の移動によって西から東へもたらされたことがよく取り上げられます。

図2 中国河南省、殷墟の車馬坑出土チャリオット（紀元前1100年頃 写真：Acot一杯茶, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons）

また、こうした輸送、軍事、金属生産にかかわる技術的な要素の西から東への伝播（でんぱ）には、言語と集団の移動がセットになっていたこともよく論じられています。古くから、ユーラシア草原地帯はインド=ヨーロッパ語族集団の故地（こち）の候補であると考古学的には考えられていました。遺物や遺構などのモノ資料で構成される考古学的な文化は、交流の結果として異なる集団間で技術や文化が共有されることもあるため、必ずしも言語や民族のアイデンティティと直接結びつくわけではありません。しかし、欧米の研究者にとって、インド=ヨーロッパ語族の起源地問題は、自分たちの言語のルーツ探しとなりますから、熱が入ってしまうのでしょう。欧米の研究者が張騫以前のシルクロードを論じる際には、どうしてもインド=ヨーロッパ語族の東方への拡散というテーマとほぼ同義になっているように私には見えます（なお、今回は詳しく触れませんが、最近、埋葬人骨のDNA研究でインド=ヨーロッパ語族の移動と解釈できる草原地帯での大規模な集団移動が紀元前三千年紀から紀元前二千年紀にあったことがわかってきています）。



ここでは、バランスを取るために日本人研究者による仕事も紹介したいと思います。川又正智（かわまたまさのり）による『漢代以前のシルクロード』（二〇〇六年）です。中国考古学・古代史をバックグラウンドに持ちつつ、メソポタミアの古代都市遺跡の発掘調査にも携わった研究者であるだけに、西アジアから中国までの広大な範囲の考古資料と歴史資料の双方を巧みに操（あや）つりながら、ユーラシア大陸東西の交流について具体的な証拠を挙げて論じています。川又も欧米の研究者と同じく、ウマと車輪や馬具、あるいは家畜管理技術としての去勢（きょせい）の風習の東伝を論の中心としていますが、欧米圏の著作には見られなかった論点がいくつか提示されているように私は思っています。



ここでは紙幅（しふく）の都合があり詳しくご紹介できませんが、その一つとして、西アジア型農牧複合文化（※4）の伝播としてメソポタミアで栽培化されたコムギの東伝について論じたことが挙げられます。川又が著書を執筆した当時、中国での初期のコムギの出土例は今ほど詳しく報告されていませんでした。そのため、必ずしも十分な考古資料に基づく議論ではありませんでしたが、おそらく一緒に伝わってきたメソポタミア起源の家畜（ヤギ、ヒツジ、ウシ）も含めて「今後急速に判明してくるであろうと予測できる」と述べています。また、コムギの祖先種の一つで、栽培種のコムギに随伴（ずいはん）して生息する野生コムギ（タルホコムギ）がシルクロードのオアシスルート沿いに分布していることを示し（図3）、コムギの東伝が後代のシルクロードを形作ったことを示唆（しさ）しています。川又は雑穀について詳しく触れることはありませんでしたが、後にベガシュ遺跡での発見で展開されるムギと雑穀の東西交差を半ば先取りしたとも言えるアイデアを示していたわけです。



ただ、いずれにしても、張騫以前にウマや車、青銅器など西から東へ伝播する事物については詳しく論じられていましたが、先史時代の中国から西方へ向かった文化や人々の流れについて、これまでの研究では具体的に示すことができていませんでした。そうした状況の中で、ユーラシア大陸を横断して西と東ではじめて交換されたものがムギと雑穀であったことを示したのが、カザフスタンの天山（てんざん）山脈（※5）周辺に位置するベガシュ遺跡です。

図3 タルホコムギの分布図（川又 2006 図26。出典は塩谷格 1977『作物の中の歴史』法政大学出版局、図66）

ベガシュ遺跡でのコムギとキビの発見

ベガシュ遺跡は、カザフスタン東部、ジュンガル山脈の麓ふもと（標高約九五〇メートル）に位置する遺跡です（図4）。二〇〇二年から二〇〇六年にかけて、アメリカの考古学者マイケル・D・フラケッティによって発掘調査が実施されました。ジュンガル山脈はカザフスタンと中国の新疆（しんきょう）ウイグル自治区を東西にまたがる全長四五〇キロメートルの山脈で、ベガシュ遺跡から直線距離で一〇〇キロメートルほど東へ行くと、そこはもう中国です。遺跡が営まれたのは、紀元前二五〇〇～紀元後一九〇〇年頃までの約四千五百年間と長期にわたっており、断続的ですが、約百年前まで繰り返し人が住み続けたあとが残されています。集落のすぐ脇の小川には、上流の湧水（ゆうすい）からの水が一年中流れており、集落は二五〇〇平方メートルほどの平坦な範囲にひろがっています。基礎石から家屋のサイズは一〇×八メートルほどと想定されており、集落の北側の範囲は墓のスペースとなっているため、おそらく一～二家族ほどが暮らしていたとても小規模な集落であったようです。時代によって異なりますが、遺跡からはヒツジ、ヤギ、ウシ、ウマ、ラクダなどの家畜の骨が出土しており、牧畜民が冬に一時的に暮らした場所であったと考えられています。

図4 ベガシュ遺跡の全景（写真：Michael D. Frachetti）

コムギとキビ（図5）が出土したのは、紀元前二五〇〇～紀元前二〇〇〇年頃の最も古い地層からです。また、出土した場所には特徴がありました。先に述べたように遺跡の北側には、シスト（箱式石棺）墓と呼ばれる板石で四方を囲ってつくった墓がありました。この墓には火葬されて粉々になった遺骨・遺灰と土器片が埋葬されていました。また墓の外側は、直径一五〇センチメートルほどの大型の灰の詰まった炉（ろ）があり、その近接する位置から葬送儀礼にかかわる用途が考えられています（図6）。キビの種子二十六点とコムギの種子五点は、これらの墓と儀礼用の炉から出土しています。周囲の家屋内外にある調理や暖（だん）を取るための炉からは、わずか二点のキビの種子が出土しただけでした。

図5 炭化したコムギ（左） とキビの一例。ウズベキスタン、ダルヴェルジン遺跡出土（写真：Giedre Motuzaite Matuzeviciute）

図6 ベガシュ遺跡の紀元前2500～紀元前2000年頃の遺構（Frachetti, MD. et al. 2010 Earliest direct evidence for broomcorn millet and wheat in the central Eurasian steppe region. Antiquity 84（326）: 993-1010. Fig. 2を改変）

ベガシュ遺跡でのコムギとキビの出土状況が埋葬と強い結び付きがあることを重視し、当初、発掘したフラケッティは、穀物が牧畜民の日常的な食に利用されていたというよりは、希少な外来の穀物が葬儀などの特別な儀式で供物（くもつ）として用いられていたことを強く主張していました。論文の中には書かれていませんが、フラケッティの頭の中には、ベガシュ遺跡より少し新しい紀元前二〇〇〇～紀元前一〇〇〇年頃、中国のタリム盆地の遺跡から出土したミイラといっしょに副葬された袋に詰まったコムギ（図7）のイメージがあったのかもしれません。そして、この穀物副葬の由来をミイラより少し古いベガシュ遺跡の発見例に基づき、ムギが特別な葬儀の習慣とともに西方から中国に伝わったことを暗に示したかったのではないかと私は推測しています。このように、ベガシュ遺跡でコムギとキビが同時に出土したことが発表された当時、その発見が直ちにシルクロードの起源と結びつけて考えられたわけではありませんでした。このような状況が発生したのは、キビやアワといった雑穀の栽培起源地について、植物学者による百年を超える論争が続いていたことがその理由です。次にそれについて詳しく見てみましょう。

図7 中国新疆ウイグル自治区のタリム盆地、ロプノール湖の北岸にある鉄板河墓地の女性ミイラ（紀元前1800年頃）。頭部左側にコムギが入った袋が副葬されていた（写真：Eric Feng, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons）

※1 アーノルド・J・トインビー：一八八九～一九七五。主著『歴史の研究』（一九三四～一九六一）で、人類史における二十六の文明を考察し、文明の発生から崩壊にいたる共通の法則を示した独自の歴史哲学を展開した。

※2 コロンブス交換：十五世紀、海洋航路によって西半球と東半球が接触し始めたことによって、植物、動物、病気、人々、思想が旧大陸のヨーロッパ、アジア、アフリカから新大陸のアメリカへ、またその逆方向へ移動した現象。文化的移動だけではなく、数百万年前に地殻変動によって分断されていた大陸が再統合し、世界規模での生態学的均質化をもたらしたという意味も持つ。

※3 張騫：？～紀元前一一四。中国前漢の高官、探検家。漢の武帝によって中央アジアに二度にわたって派遣され、漢王朝がアレクサンドロス大王によって築かれたヘレニズム文化の前哨地と接触するきっかけを作った。

※4 西アジア型農牧複合文化：メソポタミアを起源とする作物（ムギ類、マメ類）の栽培と家畜（ヤギ、ヒツジ、ブタ、ウシ）の飼育の双方を基盤とした生業文化。これらの品種を組み合わせた農業牧畜パッケージが、エジプト、ヨーロッパ、中央アジアへと拡散し、類似した生活様式がユーラシア大陸へ広がった。

※5 天山山脈：中央アジアから中国新疆ウイグル自治区へといたる全長二五〇〇キロメートルの山脈。最高峰の標高は七四三九メートル。

久米 正吾（くめ・しょうご）

金沢大学客員研究員。1974年生まれ。早稲田大学大学院博士後期課程単位取得退学。専門は中央アジア考古学、西アジア考古学。キルギスやウズベキスタンで発掘調査を続け、中央アジアにおける農耕牧畜の始まりやユーラシア大陸横断の交流を研究。

■『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 下 中央アジアのベガシュ遺跡から ギリシャ、オセアニア、マヤ、ナスカ、アンデスまで』

■文 久米正吾

■イラスト 雉○/Kiji-Maru