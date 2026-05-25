「震災を経て、目指すべきものが定まった」【NHK出版新書の25年・2011～2013編】

『寝た子は起こすな』や『バラバラな世界で共に生きる』など新刊も話題のNHK出版新書は、2026年で創刊25周年です。



25周年を記念して、2001年に前身となる「生活人新書」が誕生して以来のあゆみを、編集部に聞きました！

第2回は、東日本大震災後の社会に向けて、2011年1月に創刊したばかりのNHK出版新書がどのような言葉を届けたのかを振り返ります。



第1回はこちら

3.11という断絶の前で

2011年1月、「新書の王道へ。」というスローガンのもとで「NHK出版新書」が産声を上げました。「生活人新書」から通巻番号を受け継ぐ形での新スタートです。創刊ラインナップは、佐藤優さんの『はじめての宗教論 左巻』、鄭大世さんの『ザイニチ魂！』、島田裕巳さんの『人はひとりで死ぬ』、大澤真幸さんの『「正義」を考える』、松原隆一郎さんの『日本経済論』。5冊を一挙刊行しました。



しかし、勢い込んだ2か月後、東日本大震災が起きます。テレビは24時間、情報を流し続けました。私たちも公共放送を母体とする出版社として、同年6月に『超巨大地震に迫る』（大木聖子、纐纈一起）、『緊急解説！福島第一原発事故と放射線』（水野倫之、山崎淑行、藤原淳登）を刊行しました。

3・11以降、科学がもたらすリスクにどう向き合うかは、社会全体の課題となります。あふれる情報の中で、何が正しく、何が間違っているのか。多くの人が戸惑い、判断の拠り所を求めたのが、この時期でした。



同年11月に刊行した戸田山和久さんの『「科学的思考」のレッスン』は、まさにそうした問題意識から生まれました。答えそのものではなく、「考えるための道具」を提供する、それも面白い読み物として。担当は本レーベルを創刊した当時の編集長ですが、じつにNHK出版新書らしい一冊だと思います。

リニューアル後、最初のベストセラー

震災翌年から、書店を賑わせたのは阿川佐和子さんの『聞く力』（文春新書）に代表される、人とのつながりやコミュニケーションをテーマにした本たちでした。



世の中が「絆」という言葉で溢れたこの年、当社では作家辺見庸さんの『瓦礫の中から言葉を』、 精神科医きたやまおさむさんの『帰れないヨッパライたちへ』、作家笠井潔さんの『８・１５と３・１１』などを刊行しました。



大きなターニングポイントになったのが、2012年12月に刊行したサイエンスジャーナリスト吉成真由美さん編の『知の逆転』。この本では、ジャレド・ダイアモンド、ノーム・チョムスキー、オリバー・サックスら6人の世界的知性が、それぞれ長年の思索の末に辿り着いた、その人にしか語れない視点を提示しています。累計21万部。本書は、NHK出版新書へのリニューアル後、最初のベストセラーとなりました。

翌2013年に刊行した水野和夫さんと大澤真幸さんの対談『資本主義という謎』、木村草太さんの『憲法の創造力』も、この路線の延長線上に生まれています。哲学・経済・法律といった教養の王道を、第一線の書き手ならではの視点と言葉で問い直すこと。NHK出版新書の目指す姿がいっそうはっきりと固まった時期です。

オレンジ色の表紙とともに

同2013年、他社から刊行されて社会現象になった『里山資本主義』（藻谷浩介・NHK広島取材班、角川oneテーマ21）は、見逃せない存在でした。NHKの番組がきっかけとなり生み出された熱量が、別のレーベルを通じて爆発していく様子を、複雑な気持ちで眺めました。「これ、うちがやるべきでは……」という感覚でしょうか。



もちろん、本書自体は著者と編集者による粘り強い仕事の賜物です。ただ、放送との連動がいかに大きな力を持つか、あらためて思い知った出来事でもありました。



放送との連動という意味では、『「プロフェッショナル 仕事の流儀」決定版 人生と仕事を変えた57の言葉』（2011年8月）をはじめとする当社のシリーズも、番組への信頼に支えられて多くの読者に届いた一例です。



2013年に話を戻すと、個人的に印象に残っているのが、作家野坂昭如さんの『終末の思想』。「日本民族へ、お悔やみを申し上げる」という帯コピーになんとも皮肉が効いていて、思わずニヤリとしてしまいます。

振り返ってみると、2011年から2013年の3年間は、日本が最も言葉を、そして未来への希望を求めた時代だったのかもしれません。オレンジ色の表紙が、そうした時代を少しでも明るく照らすことができていたとしたら、これほど嬉しいことはありません。

NHK出版新書創刊25周年を記念した特設サイトがオープンしました。サイト上では現在販売中の全点をジャンルごとに網羅。表紙から直感的に選書できます。今読みたい一冊がきっと見つかります。