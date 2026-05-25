¥¤¥é¥óÀïÁè¤ÏÂç¼ºÇÔ¤ÇÃæ´ÖÁªµó¤ÏÂçÇÔÇ»¸ü¡Ä»Ù»ý¼Ô¤«¤éŽ¢±³¤Ä¤Ž£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È×ÀÐ¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀïÁè¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÌäÂê¤Ç´äÈ×»Ù»ýÁØ¤ÎÎ¥È¿¤ò¾·¤¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹â¤Ç¡¢¡ÖÊª²Á¤ò²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸øÌó¤Î¼Â¸½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥×²¼¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢Ì±¼çÅÞ¤ò¸«¸Â¤Ã¤¿¿Í¤¬¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¼«Í³ËÇ°×¤Ë¤è¤ëÃæ´ÖÁØ¤Îº¤µç¡×¤ä¡Ö³«¤«¤ì¤¿¹ñ¶¤Ë¤è¤ëÌµÀ©¸Â¤Ê°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¡×¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ±¼çÅÞ¤ËÀäË¾¤·¤Æµî¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¤Ë²óµ¢¤·¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÀëÅÁ¤¹¤ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÃøÌ¾¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×»á¤ÏÊÆ¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¡Ù»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ëÇÔËÌ¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÈÈ¤·¤¿¡ØÀïÆ®¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÀïÁè¤ËÉé¤±¤ë¡Ù¶ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÇÇË¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÇúÃÆ¤ÇÉ¸Åª¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Á¡ºÙ¤Ç¡¢Æ¶»¡ÎÏ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤ò¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³°¸ò¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤À¡£
¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÊÆ¥·¥«¥´Âç³Ø¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ú¥¤¥×¶µ¼ø¡ÊÀ¯¼£³Ø¡Ë¤â¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Í×µá¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï¤Î³«È¯Êü´þ¤È¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÉõº¿²ò½ü¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤É¤Á¤é¤ÎÅö»ö¼Ô¤â¾ùÊâ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ß¤À¡×¤È¸«¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌÌ»Ò¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê¾¡Íø¤ÇËë°ú¤¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤Ê¤ª¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢ÀïÁè¤ÎÅ¥¾Â²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¹¾¸Í¤ÎÅ¨¤òÄ¹ºê¤ÇÆ¤¤Ä¡×ºîÀï
¥¤¥é¥ó¤¬ÀïÁèÄ¹´ü²½¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¹âÆ¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Îº®Íð¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì°²½¤ÇÊÆ·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÏÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÀïÁè¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤ÇÂçÅýÎÎ¤ÎÎ©¾ì¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ÇÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤¬ÂçÇÔËÌ¤òµÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Ú¥¤¥×¶µ¼ø¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤¬¥Ú¥¤¥×¶µ¼ø¤Î¸«Î©¤Æ¤Î¥¥â¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¡Ê2019Ç¯¤È2021Ç¯¤Î²áµî2²ó¤ËÊÆ²¼±¡¤ÇÃÆ³¯¤¬À®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊÆ¾å±¡¤Ç¤ÏÉÔÀ®Î©¤Ê¤É¡ËÊÆÌ±¼çÅÞ¤Ç¤âÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¡¢¡ÊÃæ´ÖÁªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ì±¼çÅÞ¤Ë¤è¤ë3²óÌÜ¤ÎÃÆ³¯¤¢¤ë¤¤¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²òÇ¤¤Ê¤É¤Ç¡Ë¼ºµÓ¤µ¤»¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·³»öÌÌ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¤Û¤Ü´°ÇÔ¾õÂÖ¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤µ¤»¡¢Ì±¼çÅÞ¤òÁªµó¤Ç¾¡Íø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¹¾¸Í¤ÎÅ¨¤òÄ¹ºê¤ÇÆ¤¤Ä¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×¼ºµÓ¤òË¾¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÅ¨¡×¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢ÊÆÌ±¼çÅÞ¤È¶¦Æ®´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¹ß¤í¤·¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤ÎÌÜÏÀ¸«¡×¤Ï¡¢È¾Ç¯¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ãæ´ÖÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ±¼çÅÞ¤¬²¼±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡á噓¤Ä¤¡×
¥¤¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÅ·Í´¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÊÆÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¤ÎÌ±¼çÅÞ¾¡Íø¤ò¼¨º¶¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÈABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡¢ÊÆÍ¸¢¼Ô2560¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë4·î24¡Á28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹çÆ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢61¡ó¤Î²óÅú¼Ô¤¬¡ÖÂÐ¥¤¥é¥ó³«Àï¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÁè¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï19¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¼ºÇÔ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÊÆ¤ÎÊ¿¶Ñ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢³«ÀïÁ°¤Î1¥¬¥í¥óÅö¤¿¤ê2¥É¥ëÂæ¤«¤é¡¢5·î7Æü¤Ë¤Ï4¥É¥ë56¥»¥ó¥È¤Ø1.5ÇÜ¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÈÀ¤ÏÀÄ´ºº¥¤¥×¥½¥¹¤¬4·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¼Ô¤Î77¡ó¤¬¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆCBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬5·î13¡Á15Æü¤ËÁ´ÊÆ2064¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿²óÅú¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬27¡ó¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Î2025Ç¯3·î¤ËµÏ¿¤·¤¿46¡ó¤«¤é20¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¯¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤¬¿©ÉÊ²Á³Ê¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª²Á¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¸øÌó¤ò·Ç¤²¤ÆÅöÁª¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òºÆÇ³¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤«¤é¡Ö±³¤Ä¤¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£Ì±¼çÅÞ²óµ¢¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ï¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼é·Ï¤ÎFox¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬4·î17¡Á20Æü¤Ë1001¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¯¸¢¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«34¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ÈÆâ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ï°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
»ö¼Â¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÈABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔ»Ù»ýÎ¨¤¬¼Â¤Ë62¡ó¤È¡¢2´üÌÜ¤ÎÇ¤´üÃæ¤ÇºÇ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«37¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢2·î¤ÎÄ´ºº»þ¤Î39¡ó¤«¤é¤µ¤é¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥¨¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃæ´ÖÁªµó¤ÇÃÆ³¯¤ä·ûË¡½¤ÀµÂè25¾ò¤Ë¤è¤ëÂçÅýÎÎ²òÇ¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¥¤¥é¥óÀïÁè¤ÈÊª²Á¾å¾º¤ò´ØÏ¢¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÊÆÀ¤ÏÀ¤Î¥È¥é¥ó¥×Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸²Ãø¤«¤Ä·èÄêÅª¤ÊÌ±¼çÅÞ²óµ¢¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¤Î¶¦ÏÂÅÞÇÔËÌ¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÈABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î4·î²¼½Ü¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿ÅÞ¡¦¶¦ÏÂÅÞ¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬44¡ó¡¢ÌîÅÞ¡¦Ì±¼çÅÞ¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬49¡ó¤Ç¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬5¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢4·î¤Ë1000¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¨¥Þ¡¼¥½¥óÂç³Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¤²óÅú¼Ô¤¬¶¦ÏÂÅÞ¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò10¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆÄ´ºº´ë¶È¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ý¡¼¥ë¤¬Æ±»þ´ü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»Ù»ýÀ¯ÅÞÄ´ºº¤Ç¡¢13¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Âçº¹¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬¶¦ÏÂÅÞ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤¬¡¢Ì±¼çÅÞ¤ËÂçµó¤·¤Æ²óµ¢¤¹¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ½£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤¬¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤ËÂÐ¤·ÍÍø¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÜÀï¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÀ¾Éô¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÂç³Ø¤¬4·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ°÷¤Î47¡ó¤¬¼«¿È¤ò¡Ö¤È¤Æ¤âÅêÉ¼¤ËÇ®¿´¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸²óÅú¤òÁª¤ó¤À¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Ï28¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¸ø¶¦¥é¥¸¥ª¤ÎNPR¤È¸ø¶¦¥Æ¥ì¥ÓPBS¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¤ä¡¢CNN¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÈABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¹çÆ±Ä´ºº¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÆ³¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Ä¾¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¼±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¶¦ÏÂÅÞ¤Ï²¼±¡¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿3µÄÀÊ¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÍ¥°Ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
²¼±¡¤ÏÁªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ÙÇÛÀ¯ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£435µÄÀÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬²þÁªÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌîÅÞ¤ÎÍÍø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºßÂ¿¤¯¤Î½£¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë²¼±¡Áªµó¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬11·î¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃÆ³¯¼êÂ³¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£²¼±¡¤Ç¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤ÎµÄ·è¤ÇÂçÅýÎÎ¤òÁÊÄÉ¤Ç¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤â1·î¤Ë¡¢¡ÖÁªµó¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÃÆ³¯¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç¤¤¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÆ³¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ·ûË¡½¤ÀµÂè25¾òÂè4Àá¤Ç¤Ï¡¢¿¦Ì³¿ë¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅýÎÎ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ²¼±¡Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤ÎÌó4³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë85¿Í¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿¦Ì³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖË¡°Æ¤Ë»¿°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀäË¾Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÌ±¼çÅÞ¾¡Íø¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥×¹ß¤í¤·¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ªÌ±¼çÅÞ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¶¯¤¤¡£ÉÔ¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢°ÜÌ±Â¥¿Ê¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¤è¤ë¼«Í³ËÇ°×¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ä²áÅÙ¤ÎÂ¿ÍÍÀ½Å»ë¤Ê¤É¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤¬½îÌ±¤Ë¥´¥ê²¡¤·¤·¤ÆµñÀäÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÀ¯ºö¤À¡£
³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÉÔ»Ù»ý¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤Î½êÂ°À¯ÅÞÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¡¢Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤ÎÂçÎÌÎ¥ÅÞ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î½êÂ°À¯ÅÞÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áªµó·ë²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·ãÀï½£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅìÉô¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤ËÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Î¿ô¤¬34Ëü2904Ì¾¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë10Ëü9349Ì¾¤ÎÅÞ°÷¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¸å¤Ë¡¢Áê¸ß´ØÀÇÀ¯ºö¤äÉÔË¡°ÜÌ±Å¦È¯¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬µÞÍî¤·¡Ö¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ò´Þ¤à2024Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç15Ëü8000Ì¾¤â¤ÎÅÞ°÷¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥é¥óÀïÁè¤Î´ü´Ö¤ò´Þ¤à2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Ç2Ëü69Ì¾¤ÎÅÞ°÷¿ôÁý²Ã¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶¦ÏÂÅÞ°÷¤¬1797Ì¾¸º¾¯¤·¤¿¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌ±¼çÅÞ¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤Î·¹¸þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼çÅÞ¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÞ°÷¿ô¤ÎÍ¥°Ì¤Ï2008Ç¯¤Î123Ëü6513Ì¾¡¢2012Ç¯¤Î104Ëü594Ì¾¡¢¤½¤·¤Æ2016Ç¯¤Î91Ëü6274Ì¾¤«¤é¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï68Ëü5818Ì¾¡¢2024Ç¯¤Ë28Ëü1091Ì¾¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë17Ëü608Ì¾¤Ø¤È·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì±¼çÅÞ°÷¤Ï210Ëü¿Í¤â¸º¾¯
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼ººö¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤âÅÞ°÷¿ô¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾¶á¤Î2026Ç¯5·î¤Ë¤½¤Îº¹¤Ï18Ëü8381Ì¾¤Þ¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±½£¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¡ÅÞ°÷¿ô¡¢¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ßÅÞ°÷¿ô¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î¼ÜÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÅÞÀª¿êÂà¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÂè1¼¡¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2009Ç¯¤«¤éÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¤Î2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë·èÄêÅª¤ÊÂàÄ¬¡×¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñ¡ÊDNC¡Ë¤¬5·î21Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡¢2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÇÔ°ø¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤Ï13¤ÎÊÆ¾å±¡µÄÀÊ¤È41¤ÎÊÆ²¼±¡µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë5½£¤Ç¶¦ÏÂÅÞÃÎ»ö¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¡¢Á´¹ñ¤Î½£µÄ²ñ¤Ç¹ç·×832¤ÎµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÁÅýÅª¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÆîÉô¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¾å±¡µÄ°÷ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ½êÂ°¤ÎÁ°½£ÃÎ»ö¤ÇÃÎÌ¾ÅÙÈ´·²¤Î¥í¥¤¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼»á¤¬9¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÆ±½£¤Ç¤âÌ±¼çÅÞ¤Î¿êÂà¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦ÏÂÅÞ°÷¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Î¿ô¤¬2026Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÌ±¼çÅÞ°÷¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤ËÆ±½£¤ÇÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Î¿ô¤Ï8Ëü7779Ì¾¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Ï2Ëü8397Ì¾¤Î½ãÁý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢·ãÀï½£¤Î¤ß¤Î·¹¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ´ë¶È¤ÎÊÆL2¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ò´ð¤Ë2025Ç¯8·î¤ËÊó¤¸¤¿¤¬¡¢Í¸¢¼ÔÅÐÏ¿¤Ë½êÂ°À¯ÅÞ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë31½£¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Ì±¼çÅÞ°÷¤Î¸º¾¯¤È¶¦ÏÂÅÞ°÷¤ÎÁý²Ã¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì±¼çÅÞ°÷¤Î¸º¾¯¤ÏÁí·×¤Ç210Ëü¿Í¤Ë¤â¾å¤ë°ìÊý¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Ï240Ëü¿Í¤ÎÅÞ°÷¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÅÞÊÌ¤ÎÍ¸¢¼ÔÅý·×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃæÀ¾Éô¤Î¥ß¥·¥¬¥ó½£¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ä¥¤¥ê¥Î¥¤½£¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ä¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ê¤É¡¢»Ä¤ê19½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌ±¼çÅÞ°÷¤Î¿ä·×¿ô¤Ï¸º¾¯Ãæ¤À¡£
¢£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¶¦ÏÂÅÞ°÷¤¬Áý²Ã
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î²ç¾ë¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ç¡¢Ì±¼çÅÞÍ¸¢¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬2020Ç¯¤Î43¡ó¤«¤é2026Ç¯¤Ë38.51¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ´ë¶È¤ÎL2¤ÈIVP¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢Ì±¼çÅÞ»ÙÇÛ¤¬¶¯¸Ç¤ÊÀ¾Éô¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¶¦ÏÂÅÞ°÷¤¬47Ëü376Ì¾¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ´ü¤ËÌ±¼çÅÞ°÷¤Î¿ô¤â21Ëü1023Ì¾Áý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤ËÌ±¼çÅÞ¤«¤éÎ¥ÅÞ¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤¬68Ëü556Ì¾¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ã¸º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ªÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤È2026Ç¯¤ÎÃÏÊýÁªµó¤äÊä·çÁªµó¤Ç²÷¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤¬2·å¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Îº¹¤Ç¾¡Íø¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â°µÅÝÅª¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬Í¥Àª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Åö³ºÁªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì±¼çÅÞ¤ªÆÀ°Õ¤Î¡ÖÍ¹ÊØÅêÉ¼¡×¤¬¾¡ÇÔ¤ò·è¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¯ÀÇÉéÃ´¤Î½Å¤¤¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤¤ä¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌ±¼çÅÞ½£¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í¸ýÎ®½Ð¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Êª²Á¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¯Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥í¥ê¥À¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤ä¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼¤Ê¤É¤Î¶¦ÏÂÅÞ½£¤ËÎ®Æþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤ÎÎ¥ÅÞ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î¸½¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»ëÄ°Î¨¤Ç¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤ÎFox¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬2025Ç¯ÄÌÇ¯Ê¿¶Ñ¤ÇÁ°Ç¯Èæ11¡óÁý¤Î265Ëü¿Í¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¶¥¹ç¤ÎMS NOW¡ÊµìMSNBC¡Ë¤Ï92Ëü¿Í¤Ç15¡ó¸º¡¢Æ±¤¸¤¯¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÎCNN¤Ï16¡ó¸º¤Î57Ëü¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥é¥óÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Î2026Ç¯4·î¤Ë¡¢Fox¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï286Ëü¿Í¡¢MS NOW¤¬126Ëü¿Í¡¢CNN¤Ï91Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Âç¤¤¯À¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Fox¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤à¤·¤íÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ï¤¢¤È¿ô½µ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÏÃ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤«¤é¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤Ç¤â¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÊª²ÁÂÐºö¤È¥¤¥é¥óÀïÁè¤ÏÂç¼ºÇÔ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÃæ´ÖÁªµó¤Ç¤ÎÌ±¼çÅÞ°µ¾¡¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸øÌó°ãÈ¿¤òÈ³¤·¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï²¼±¡¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤À¤¬¡¢²¼±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤Ë¤è¤ëÁÊÄÉ¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÌÈ¿¦¤Ë¤Ï¾å±¡¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤À¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Ï53Ì¾¤Î¾å±¡µÄ°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÌ±¼çÅÞ¤Ï¸½ºß¡¢Ìµ½êÂ°2Ì¾¤ò´Þ¤à47Ì¾¤Î¾å±¡µÄ°÷¤¬¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Äê°÷100Ì¾¤Î¾å±¡¤Ï²¼±¡¤È°ã¤¤¡¢Áªµó¤´¤È¤Î²þÁª¿ô¤¬3Ê¬¤Î1¤Î33¡Á34µÄÀÊ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾å±¡¤Ç¤âÃÆ³¯¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÏÃæ´ÖÁªµó¤ÇºÇÂç22µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂ¤È¿¼Ô¤òÂçÎÌ¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£
Ì±¼çÅÞ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥×ÃÆ³¯¤ä²òÇ¤¤Þ¤Ç¿Ê¤à²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²áµî10Ç¯´Ö¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞ´ó¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ï¤à¤·¤íÍ¸¢¼Ô¤ÎÌ±¼çÅÞÎ¥¤ì¤ÈÀ°¹ç¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ì±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¡¢ÌµÅÞÇÉ¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢º¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥é¥ó¤À¡£¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÏÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæ´ÖÁªµó°µ¾¡¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¡¦²òÇ¤¡×¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÀïÁè¤ÇÇ´¤ë°ÕÌ£¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥é¥ó·ÐºÑ¤Î4³ä¤ò¾¸°®¤¹¤ë³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÎºÇ½ÅÍ×ÌÜÅª¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñÆâ¸¢ÎÏ´ðÈ×¤ª¤è¤ÓÍø¸¢¤Î°Ý»ý¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎµÕÉõº¿¤Ç¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¼º¶È¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤¹¤Ù¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¹¶·âºÆ³«¤Ê¤ÉäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤Ï¤¢¤È¿ô½µ´Ö¤Ç½ª·ë¤¹¤ë¤È¸«¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
´äÅÄ ÂÀÏº¡Ê¤¤¤ï¤¿¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë
ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
ÊÆNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅìµþÁí¶É¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î±Ñ»ú¿·Ê¹Éô¡¢Æü·Ð¹ñºÝ¥Ë¥å¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¶âÍ»¡¦·ÐºÑÊóÆ»¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¡£ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ò¹¤¯¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿µ»ö¤ò¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ø¿·Ä¬¼Ò¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡Ù¡ØJBpress¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹+IT¡Ù¡Ø½µ´©¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ù¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£note¤Ç¤âµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£
----------
¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ´äÅÄ ÂÀÏº¡Ë