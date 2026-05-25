暑すぎる日本「もう、南向き物件にこだわる理由ない」住宅のプロがバッサリ…理想的な間取りの《意外な誤解》

日々の暮らしで大切なのが、ずばり家の「間取り」だ。マンションの場合、間取りは大きく分けて4つに分類できる。すなわち「田の字型」「角住戸型」「センターイン型」「ワイドスパン型」だ。

では、この中で“理想的な間取り”とされるのは一体どれなのか。くわえて方角や風水の面で意識すべきことはあるのか――。

【前編記事】『王道マンションの《間取り四天王》を完全図解、気になる「長所と短所」が素人でも一目でわかる…！』よりつづく。

間取りは「ワイドスパン型」が◎、方角は…

住宅ジャーナリストの日下部理絵氏が解説する。

「ワイドスパン型は、優れた間取りの代名詞です。バルコニーに面した開口部が広い物件は、採光や通風に優れているだけでなく、リビングを中心に生活動線がまとまっているのも良い。リビングから離れた部屋を寝室とすることで、リビングの生活音が寝室に届かず、家族みんながストレスなく生活できるでしょう」

ワイドスパン型の次に優れた間取りがセンターイン型だ。日下部氏が続ける。

「こちらは廊下面積を最小限に抑え、その分を居住スペースや収納に使えるので無駄がありません。逆に、廊下の長い『田の字型』の間取りの場合は、廊下に面積を取られてしまうので、どうしても無駄が多くなってしまいます」

マンションの場合は、間取りだけでなく、方角にも気をつけておきたい。一般的には「南向き」がいいとされているが、実は落とし穴があるのだ。日下部氏が続ける。

「たとえばマンションの高層階で南向きとなると、居室の奥まで日が差してきて、夏場はかなり暑くなります。日光が直接当たってしまうので、カーテンを閉めっぱなしにせざるを得ない。また、高層階は西日も強く差し込みます。西日は低い角度から奥まで差し込み、室内温度を上昇させるエネルギーが強い。西日が差し込む部屋は、夜まで熱がこもり続け、冷房効率が著しく下がってしまうのです」

窓からまわりを見渡せるような高さの部屋を選ぶ場合は、無理に南向きにこだわる必要はない。たとえ、北向きであっても、日中の明るさは十分に確保できるはずだ。

「トイレの位置」だけはよく考えて

もう一つ、部屋で意識したいのが風水だ。そもそも風水とは、土地や建物、部屋の配置を望ましい環境に整えることで、気の流れを良くし、住む人の幸運や健康、繁栄を呼び込むという考え方。

その中で、特に重要になるのがトイレの位置だ。土地や建物の風水鑑定を行う藍鳳氏が解説する。

「家の中心に水回りがあると、気が乱れると言われています。風水において、家の中心は『太極』と呼ばれ、人間の体でいえば丹田（下腹部）に相当する重要な場所。丹田が弱まると体が弱々しくなるように、家も中心にしっかりとエネルギーを集める必要があります。そのため、家の中心にはリビングなど家族が集まる空間を配置するのが理想的です。

しかし、ここにトイレなど水回りが配置されてしまうと、悪影響を及ぼしかねません。特にトイレは風水では嫌悪されているので、リフォームなどの際には意識したほうがいいでしょう」

ただし、家の中心近くに水回りが配置されている家でも、あきらめることはない。トイレの環境を清潔に保つことで金運を上げられるという。

「中国の風水師の事務所では、トイレ内が黄金に装飾されていることがあります。これは豊臣秀吉の黄金の茶室と同様、その空間をパワースポットにする手法です。トイレを清潔に保ち、質のいいものを置くことでトイレ空間が良い場所へと変化します」

住み替えやリフォームの時には、間取りが人生を左右するということを肝に銘じておこう。

【こちらも読む】『「子連れでアルファードに乗ってくる夫婦」に住宅営業マンが抱く"いやな予感"…「住宅ローン破綻予備軍」の共通点』

「週刊現代」2026年5月25日号より

【こちらも読む】「子連れでアルファードに乗ってくる夫婦」に住宅営業マンが抱く”いやな予感”…「住宅ローン破綻予備軍」の共通点