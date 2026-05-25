まさかのGACKTを”月9主演”に抜擢…窮地でなければフジが起用したかった「激カワ女優の名前」

GACKTが「月9」主演という異例の事態

元タレントの中居正広氏と元女性アナウンサーのトラブルに端を発した一連の騒動により苦境に追い込まれてしまったフジテレビ。

その余波により、看板枠の月9枠を始めとする各ドラマ枠の視聴率が低迷を続けている。

「特に、月9枠は数字が取れないと悪目立ちしてしまうので、なかなかオファーを受けてもらえません。なので、7月の月9枠の主演にはまさかのGACKTさん（52歳）を起用。このままだと、あまり演技経験がない人気の歌手やお笑い芸人でも抜てきされる可能性がありそうです」（フジ関係者）

それでも、フジは映画製作には力を入れており、昨年の公開作では出資した作品のうち山崎賢人（31歳）主演の『アンダー・ニンジャ』、福山雅治（57歳）主演の『ブラック・ショーマン』、山田裕貴（35歳）主演の『爆弾』などがヒットの基準とされている興行収入10億円を超えた。

「今年は木村拓哉さん（53歳）主演のドラマの劇場版の2部作の後編『教場 Requiem』を公開し興収26億円超えのヒット。9月には織田裕二さん（58歳）主演の人気シリーズの劇場版最新作『踊る大捜査線 N.E.W』が公開を控え、ヒットが見込まれています。'22年には、過去のヒットドラマシリーズで、人気コミックを実写化した吉岡秀隆（55歳）主演作の劇場版『Dr.コトー診療所』が興収23億円のヒット。映画事業は好調なこともあり、放送するドラマの中で、ヒットの見込みがありそうな作品は劇場版として公開しているのですが……」（映画担当記者）

フジに期待されていた「あの女優」

長澤まさみ（38歳）主演の月9ドラマ『コンフィデンスマンJP』こそ、公開された劇場版3作の累計興行収入95億円と大ヒット。

しかし、深田恭子（43歳）主演の『ルパンの娘』、窪田正孝（37歳）主演の『ラジエーションハウス〜放射線科の診断レポート〜』などは興行収入がふるっていない。そしてドラマの続編も制作されていない。そんな中、劇場版候補として期待されていたのが、上野樹里主演の『監察医 朝顔』シリーズだったという。

「コミックを実写化し、上野さん演じる主人公が遺体の生きた証しを見いだすために、遺体の謎を解明する同シリーズ。'19年に月9枠でドラマ化されると、翌年11月からはフジの月9枠では史上初めて2クールの放送。以後、'22年と'25年にスペシャル版が放送され数字は好調でした。

上野さんは'22年4月から独立し個人事務所で活動。オファーを心待ちにしているはずです。ところが、同シリーズは医療ドラマで屋外などでのロケも多く、どちらも制作費がかさむ要素しかなく、現状のフジでは制作が難しいのです。とはいうものの、シリーズの続編を放送して数字が取れそうなのは、『朝顔』ぐらいしかありません」（放送担当記者）

独立後、上野の映像作品の仕事は『朝顔』のSP2本以外では、単発のドラマ2本と映画が1本のみ。今後、どういった作品に出ていくのか期待される。

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