【略語クイズ】「OFF-JT」はなんの略？聞いたことある…？

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「OFF-JT」はなんの略？

「OFF-JT」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、「OJT」の対義語ともいえる言葉です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「Off The Job Training」を略した言葉でした！

「OFF-JT」とは、「Off the Job Training」を意味しており、日常の業務から離れて行う座学の集合研修のことを指しています。

一方で、日常の仕事を通じて必要な知識・技術・技能・態度などを身につけられるよう、意図的・計画的に指導することを「OJT（On the Job Training）」というのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『令和のマナー検定』

ライター Ray WEB編集部