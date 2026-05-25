【略語クイズ】「OFF-JT」はなんの略？聞いたことある…？
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「OFF-JT」はなんの略？
「OFF-JT」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、「OJT」の対義語ともいえる言葉です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Off The Job Training」を略した言葉でした！
「OFF-JT」とは、「Off the Job Training」を意味しており、日常の業務から離れて行う座学の集合研修のことを指しています。
一方で、日常の仕事を通じて必要な知識・技術・技能・態度などを身につけられるよう、意図的・計画的に指導することを「OJT（On the Job Training）」というのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『令和のマナー検定』
ライター Ray WEB編集部