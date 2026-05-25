

西野七瀬

西野七瀬がこのほど、都内で開催されたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』にプレゼンターとして出演した。授賞式前に行われたレンジカーペットレセプションでは、美しい肩を肌見せしたオレンジ色のワンショルダーのドレス姿で登場し、報道陣によるフォトコールに応じた。

【動画】有村架純＆齋藤飛鳥＆西野七瀬によるオレンジカーペットの様子

最優秀オリジナルアニメ賞は、「LAZARUS ラザロ」が受賞した。プレゼンターを務めた西野は「今日、ここで表彰される作品は、想像力を羽ばたかせた作品です。真っ白な白紙を前にして、ゼロから世界を作り上げたノミネート作品の数々。あらゆる登場人物が、ルールが、喜びや悲しみが、新しく紡ぎ出されたオリジナルの創作です。この賞は、それまで存在しなかったものを自ら生み出すという勇気を持った方々を称えます」と、クリエイターの魅力を情熱的に語った。

本アワードは、200以上の国と地域で配信サービスを展開する米クランチロールが全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称える授賞式。