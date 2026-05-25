ついに長い"戦い"に終わりが訪れた。『九十歳。何がめでたい』がベストセラーになった作家・佐藤愛子さんが穏やかに息を引き取った。大正から令和までを駆け抜け、100才を過ぎて著作を刊行。その源泉には情愛に満ちた怒り──「憤怒」があった。

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「本当にありがたいねえ」

「卒寿？ナニがめでてえ！」

時に怒りをあらわにしながら、老境の思いを毒気とユーモアに溢れた筆致で綴ったエッセイ『九十歳。何がめでたい』（小学館）。本誌・女性セブンでの連載が始まってから約10年の時が経ち、作家・佐藤愛子さんが4月29日、102年の生涯に幕を閉じた。最期を迎えた場所は、2年ほど前から入居していた施設だったという。

眠りについたときの様子を娘の杉山響子さんが振り返る。

「母は短い呼吸を繰り返しながらも、布団の中でつないだ手を力強く握り返してくれました。苦しむことなく、老衰による穏やかな最期でした」

昨年11月の誕生日に「たくさんの人がお祝いしてくれてるよ」と響子さんが声をかけると、佐藤さんはポツンと「本当にありがたいねえ」と漏らしたと語る。

「ファンレターに返事もせず"元気をもらいました"と言われるのも嫌いだった母とは思えない言葉でした。作品を愛してくれた読者のかたがたへの感謝のように思えて、最期の言葉として公表しました」（響子さん・以下同）

佐藤さんが作家・佐藤紅緑と元女優の三笠万里子との間に大阪で生を享けたのは、大正12年のこと。第二次世界大戦を生き抜き、私生活では2度の離婚を経験。女手ひとつで響子さんを育てながら、小説やエッセイを多数発表した。

その中でも老若男女から支持を得てベストセラーになった『九十歳〜』は、草笛光子（92才）主演で映画化もされた。佐藤さんは『九十歳〜』の後も本誌で連載を続け『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』を刊行。これで筆を措くとしたが創作意欲は衰えず、百寿を迎えた2023年に上梓した『思い出の屑籠』（中央公論新社）が最後の著作となった。

「母は晩年"頭がこんがらがって書けない"とたびたび断筆を宣言しましたが、書かないと内側にエネルギーがたまって鬱々としてくるようで、結局また書き始めるという感じでした」

執筆するときは必ずお気に入りの万年筆を手に、どっしりした書き物机に向かっていたという。その意欲は当人もそう綴るように、時に激しい「怒り」によって支えられていた。

《群がる借金取り、そんな目に遭わせた夫、草ぼうぼうの庭、大飯喰いのブルドッグまでが怒りのもとでした。怒りのエネルギーが働く力になっていたようで、だから何とか生きのびたんだと思います》（エッセイスト・小島慶子さんとの往復書簡集『はからずも人生論』小学館）

ここで出てくる「夫」とは、佐藤さんの再婚相手である、作家の田畑麦彦氏のこと。響子さんの父でもあるが、浪費癖が激しく、佐藤さんは田畑氏の借金を背負う形で離婚することに。しかしその経験を糧に執筆した『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で1969年、直木賞を受賞するのだった。

「"怒りの佐藤"とまで呼ばれた母ですが、それはただ単に怒っているわけではないと思います。怒っている自分自身や相手を、どこか俯瞰して面白がっている節がありました。そうして観察したものから、作品のヒントをつかんできたのではないでしょうか」

その上で、どんな困難に際してもファイティングポーズをとって立ち向かってきた佐藤さんについて、こんなエピソードを明かす。

「20年以上前ですが、お手洗いで調子が悪くなった母は、鏡の中の自分に"佐藤愛子、しっかりしろ！"と活を入れ、そのまま仰向けに倒れてしまった。そういう向う気を母は"ナニクソ精神"と呼んでいました」

そのルーツは、佐藤さんの異母兄で詩人のサトウハチローや、父・紅緑に通ずる"荒ぶる血"ではないかと響子さんは語る。佐藤さんは破天荒な人物が多い自身の一家を見つめた大著『血脈』（文藝春秋）で2000年に菊池寛賞を受賞するが、響子さんは母の火山のような怒りに、時に「やけども負った」と自著の『憤怒の人』（小学館）で記している。

戒名はいらない

時に周囲すら巻き込む佐藤さんの「憤怒」の裏には、深い情愛が潜んでもいた。

「私や孫がひとりでご飯を食べていると、よく"かわいそうに"と口にしていました。子供が生きるために食事をしているという光景が健気に映り、同情を引かれていたようなんですね」

さらには佐藤さんに雇ってもらおうと自宅を尋ねてくる風変わりな人々を、「来るもの拒まず精神」といって受け入れてもきた。作家仲間にも恵まれ、遠藤周作や北杜夫、川上宗薫といった名だたる文士と親交を結んだ。

「母は生家にも女中さんや書生さんがいて、ずっと身の回りに誰かがいる環境で暮らしてきました。それだけに、晩年は文壇の友人や、女学校時代の旧知を失い、寂しかったと思います」

その一方で、100才を過ぎてからのインタビューが掲載された『九十八歳〜』の増補版（小学館）では「今はもう、消えかけた提灯下げて夜道を行く」と話すなどユーモアを失わず、死と向き合っても後ろ向きなばかりではなかった。

「10年ほど前に"終活ノート"を作ったときには"私は名前なんか付けてもらわなくても自力であの世に行ける。だから戒名はいらん"と言いだし、住職さんを困惑させていました」

施設に入居後も職員にボヤいてみせるなど、佐藤さんは晩年までその毒気を保ち続けた。そして最期が近づくにつれて、まどろみの中に沈んでいったという。

「大変だったときも含めて、いまはただ"お母ちゃん、面白かったよね"という気持ちです。ただ、次も佐藤愛子の娘をやれと言われたら、ちょっと考えてしまいますが……」

愛と怒りに満ち、波瀾万丈の人生を送った佐藤さん。生前に建てたお墓は、大好きだった父と母が眠る場所の隣にあるという。

※女性セブン2026年6月4日号