5月26日にセ・パ交流戦が幕を開ける。リーグをまたいだ18試合の戦いでは近年、パの球団が優勢となることが多いが、今季はとりわけセで球団史上初の連覇を目指す阪神にとって、シーズン最大の鬼門となることが懸念されている。【前後編の前編】

【表】昨年は泥沼の7連敗も経験したが、今年はどうか？ 藤川阪神「鬼門の18試合」交流戦日程

藤田平氏「今年も大いに不安やな」

藤川球児監督率いる阪神は2025年、独走でリーグ制覇を果たしたが、ペナントレースで唯一、泥沼にハマったのが交流戦だった。

滑り出しこそ5勝1敗と順調だったものの、2カード目のオリックス戦で中継ぎの要である石井大智（28）が頭部に打球を受けて戦線離脱。続く敵地での西武戦、楽天戦では中継ぎ陣が崩壊して連続で3タテを食らい、甲子園に戻ってのロッテ戦も敗れて悪夢の7連敗を喫した。49年ぶりの5試合連続逆転負けも記録し、交流戦は8勝10敗で12球団中の8位タイに沈んだ。

阪神元監督で、球団初の生え抜き打者としての2000本安打を達成した藤田平氏が言う。

「今年も大いに不安やな。打線も投手陣も、開幕当初の勢いがなくなってきた。そんな状態で交流戦に入っていくわけだから。セでは強さを見せているここ数年も、阪神は交流戦の成績がよくない。150キロ超が当たり前のパの投手の速球を打ち返せないし、多彩な変化球にも手こずる。2位に13ゲーム差とセでは圧倒的な成績で優勝した去年、日本シリーズでもソフトバンクの投手陣を打ち崩せなかった」

たしかに2025年の日本シリーズで全試合2得点以下、チーム打率1割台に終わったことは記憶に新しい。

主力打者の不調・離脱で浮上する「DH問題」

2026年は主砲のサトテルこと佐藤輝明（27）が本塁打と打点の二冠に輝いた2025年以上の打棒を見せ、打率もリーグトップを独走して三冠王に向けて突き進んでいる。それでも、「佐藤以外が苦しい」と藤田氏は続ける。

「前を打つ3番の森下翔太（25）の波が大きい。一時は3割2分を打っていたが、2割8分くらいまで落ちてきてこのあたりが実力でしょう。しかもクリーンアップにつなぐ1、2番は近本光司（31）が死球の骨折で離脱して、中野拓夢（29）まで機能しなくなっている」

そうした主力打者の不調、離脱があるなかでの交流戦で深刻になるのが「DH問題」だ。パ球団の本拠地で開催される試合ではDH制が採用されるが、駒不足が深刻となる。2025年の交流戦も9戦で5人を起用と固定できず、4試合でDHを務めたヘルナンデスはオフに退団している。阪神OBが言う。

「盤石のオーダーともいわれる阪神だが、それはDHなしの時の話。2025年の日本シリーズも高寺望夢（23）が7番・DHで起用された打線に怖さはなく、2026年も解消されていない。現段階では代打で結果を残している嶋村麟士朗（22）でしょうが、育成出身の2年目で一軍実績はほぼない打者ですからね。調子を落としている5番・ファーストの大山悠輔（31）を心機一転でDHに据え、一塁を木浪聖也（31）に守らせるといった作戦もあるが、藤川監督がそういう思い切った考えを実行に移せるとは思えない」

パの速球派を打ち返せるのは佐藤や森下くらいとみられ、他が沈黙すれば勝負を避けられることも懸念される。

敵地で天敵・ソフトバンク

セ球団との対戦時とは違った柔軟な戦略を求められる藤川監督だが、その采配に疑問も呈される。前出・藤田氏が言う。

「打撃面の選手起用で首を傾げたくなることが少なくない。チャンスの場面で先発マスクの伏見（寅威、36）に回ってきて、打率1割台の選手なんだから代打の場面なのにそのまま打席に送り出す。梅野（隆太郎、34）、坂本（誠志郎、32）といった日本を代表するゴールデングラブ賞捕手が守備の交代要員にいる捕手4人制なのに、柔軟さがなく頑固。選手にも不信感が広がっている」

2025年の交流戦は新庄剛志監督と阪神OB指揮官対決となる甲子園での対日本ハム3連戦で幕を開けるが、特に不安なのは2カード目以降だろう。ロッテとは敵地での戦いでDH問題があり、そこから2025年に3タテを食らった西武、楽天との対戦が続く。

「そのあとに天敵のソフトバンクが待ち受けます。阪神が交流戦で最も苦手とする相手で、18試合制になった2015年以降、カード勝ち越しはゼロ。甲子園ですら勝てないのに、今年は敵地開催という巡り合わせの悪さもある」（阪神担当記者）

本来、阪神は打線がある程度抑えられても投手陣で勝負できるチームのはずだ。

2025年、最優秀防御率の才木浩人（27）、最多勝の村上頌樹（27）という先発エース格の2人は2025年やや数字を落としているものの、代わりに左手首の手術から復活した高橋遥人（30）が3試合連続完封勝利、32イニング連続無失点を記録して防御率0.38と絶好調だ（5月19日終了時点）。

阪神でヘッドコーチや編成部長を歴任した黒田正宏氏が言う。

「高橋はパの打者相手でも通用するでしょう。真っすぐはスピード、制球、キレとも抜群でストライクゾーンで勝負できる。ストライクからボールゾーンに落ちるツーシームの制球もいい。村上、大竹（耕太郎、30）も簡単には打たれない。セットアッパーの岩崎（優、34）、抑えのドリス（38）へとつなげれば勝ちを拾っていけるはずです」

石井の離脱が痛すぎる

そこでポイントとなるのが先発と抑えをつなぐ「中継ぎ問題」だ。

交流戦前は中継ぎが試合を壊すゲームが目立った。5月13日のヤクルト戦では8回のマウンドに上がった桐敷拓馬（26）、モレッタ（30）が炎上して逆転を許し、6回1失点と好投した高橋の勝ち星を消した。

「先発がマウンドにいる段階でリードした後、打線の援護が期待できないなかパの強打者を相手にいかに点差を守り切るかがセ球団との対戦以上に重要になる。2025年も中継ぎで抜群の安定感を誇っていた石井が交流戦途中で離脱して悪夢の7連敗が始まったが、今季はその石井がキャンプでアキレス腱を断裂して不在なのが痛すぎる」（前出・阪神OB）

（後編につづく）

※週刊ポスト2026年6月5・12日号