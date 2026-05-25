自分のミスや遅刻を、相手は不快に思っているかも――大人のADHD「対人関係」マネジメント

対人関係のトラブルには、ADHDの特性が大きくかかわっています。とくに衝動性と不注意が原因になりやすく、ときには、取り返しがつかないほどのトラブルに発展することもあります。

自分の特性を自覚して、ものの言い方、気持ちのあらわし方、相手の気持ちを考えるなど、失敗を減らし、対人関係を改善するための具体的な方法を、書籍『大人のADHD「対人関係」マネジメント』より紹介します。

不快感をもつ対象は人によって違う

ADHDの人は、ものの放置や遅刻などが日常になっていて、気にならなかったり、このくらいなら大丈夫だろうとハードルが下がったりしています。ところが、周りの人は「ルーズでいやだ」と思っているかもしれません。

人の受け止め方はいろいろで、不快感をもつ対象も人それぞれです。ただ、不潔感、時間へのルーズさなど、多くの人が共通して不快感をもつものもあります。

過去のトラブルのなかに、相手を不快にさせていたことはないか、考えてみましょう。

■不快感をもつ人も

自分には平気なことも、周りの人にとっては「不快」「いやだ」と思われていることがあります。感じ方は人それぞれですが、共通していることもあります。また、ある程度まではがまんしてくれても、たび重なるとがまんしきれなくなることもあります。

■逆効果に

相手を怒らせた、不快にさせたと気づいたとき、フォローしたつもりでも、逆効果になることがあります。笑ってごまかすのはよくありませんが、下記のようなことも逆効果になりえます。

〇下手な言い訳 「今ちょうど片づけようと思っていたんですよ」

すぐにうそだとわかるような言い訳や、その場しのぎの言い訳は、誠実さに欠ける。「下手な言い訳は黙っているより悪い」という言葉もある

〇自虐しすぎ 「私ってホント、ダメ人間ですから」

ADHDの人は、自己肯定感が低い傾向があり、自分を貶めるようなことを言いがち。だが、相手は返事に困るだけ。また、自分のダメさを自分に刻みつけることになる

■こういうメールは不快感をもたれそう

メールへの返信のしかたや内容によっては、不快感をもたれることがあります。

まず、返信しないこと。何日も放っておいたり、返事を忘れたりしてはいけません。受け取って返事に困ったら、「受け取りました。のちほどお返事します」などと、簡単な文面でいいので返信しましょう。その後、連絡もれしないようメモしておきます。

また、思いつくままに何回も短文を送ったり、読むのに時間がかかるような長文を送ったりするのも、相手に不快感を与えかねません。送信する前に、送っていいかちょっと考えましょう。

相手のイライラを自分がつくらない

人は、「いやだ」と感じて、ある程度がまんせざるを得ないときに、イライラしてくるようです。がまんの限界を突破して堪忍袋の緒が切れると、言い争いなどのトラブルになります。けれどもそうならないよう、相手はがまんしてくれているのです。

相手のイライラに気づきましょう。気づいたら、その段階で対処します。そもそも相手をイライラさせる状況にならないようにしたいものです。過去に言われたことや、不機嫌にさせたことを思い出してください。

■相手をイライラさせること

自分では問題意識をもっていなくても、相手をイライラさせていることがあります。例えば下記のような言動。思い当たることがあったら、今後は気をつけましょう。

■要注意のクセ

相手をイライラさせる原因のなかに、自分のクセがあります。相手にしてみれば「やめて」とはなかなか言えないものです。自分ではまったく気づいていないかもしれませんが、下記のようなクセはないでしょうか。

〇ペンをカチカチ

会議中など、考えながらペンをカチカチさせたり、机をトントンたたいたりしていない？

〇貧乏ゆすり

ADHDの人は、多動性があるため、体のどこかを動かしつづけることがある。ひざをゆすっていない？

〇口グセ

口グセのなかには、人をイライラさせるものがある。「要するに」「逆に」「めんどうくさい」などはその一例。「ありがとう」「よかった」など、ポジティブな口グセに変えよう

■会話中に目の前でスマホ操作をしない

ADHDの人は、スマホにはまりやすい傾向があります。次々におもしろそうな情報が目に入り、画面を見るのをやめられません。

会話中に相手が目の前でスマホに没頭していたら、ほとんどの人はイライラしてくるでしょう。スマホに夢中では、相手が怒っていても気づきません。

会話中は相手の話を聞くことに集中しましょう。スマホにさわりたくなったら、「それ、今必要？」と自分に問いかけます。人と過ごす間は、必要なとき以外は、スマホにさわらないようにすることも大切です。

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