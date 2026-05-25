日本で消費されているウナギのほとんどは養殖ウナギですが、29日に「完全養殖」のウナギが、世界で初めて販売されます。

「完全養殖」というのは、稚魚ではなく「卵」の状態から人工的にふ化させて成長させ、また卵を産んで成長するというサイクルが確立した養殖のことです。今回、それを可能にした現場を特別に取材しました。

この日を迎えるまでには、長いウナギ研究の歴史、先人たちの積み重ねがありました。【真相報道バンキシャ！】

■完全養殖のウナギ、世界初の試験販売へ

23日、さいたま市──。

バンキシャ!

「すごい人だかりです」

そのお目当ては、ウナギだ。行われていたのはウナギ祭り。

日本国内への供給量が全盛期の半分以下まで落ちこんでいるウナギだが、いま、その状況が大きく変わろうとしている。

卵から育てる完全養殖のウナギが、5月29日から世界で初めて試験販売されることになったのだ。それを可能にした最新技術をバンキシャ!の桝キャスターが目撃した。

■完全養殖ウナギの飼育現場へ

23日、桝が訪ねたのは宮崎県にあるウナギの飼育施設。今回特別に完全養殖ウナギの飼育現場を取材させてもらった。中を案内してもらい、まず見つけたのが──。

桝キャスター

「えーと、ウナギはどこに…あー！！ レプトじゃないですか！」

卵がふ化した直後の姿「レプトセファルス」だ。実は、桝は大学時代「レプトセファルス」を研究。大量にいる姿は、自然界ではめったに見ることができない貴重な光景だ。

桝キャスター

「うわ！ うわ！ レプト（セファルス）の群れだ！ 地面掘ったらダイヤモンドがごろごろ出てきたみたいな感覚ですよ。レプトセファルスって単純に美しいんですよ」

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そもそもウナギは、卵からレプトセファルス、シラスウナギ、クロコ、成魚へと変態する。

通常の養殖は、天然のシラスウナギを捕まえ、それを成魚まで育てる。

それが完全養殖では、成魚から卵を産ませ、人工的にふ化させる。このサイクルを可能にするのだ。

山田水産・完全養殖チーム 松尾周悟さん

「先ほど見ていただいた水槽から、シラス（ウナギ）になった子たちをここで餌付けしてます」

シラスウナギの入った水槽をみて、桝が驚く。

桝キャスター

「姿がもう別物になりますね」

そして、別の水槽に案内されると、そこでは大きく育ったたくさんのウナギが活発に動いていた。

桝キャスター

「おぉー！ あらぁ！ 立派に。これってあの完全養殖の子たちですか」

実は、完全養殖は16年前にすでに成功していた。ただ、卵からシラスウナギに育てるまでには、10年前でも1匹あたり4万円かかり、とても高額だった。そのため販売までには至らず。

しかし、そのコストを1800円まで抑えることに成功。その結果、世界初の試験販売が可能となったのだ。

■1つ目のカギ「餌」

なぜコストを抑えることができたのか。1つ目のカギは、餌だ。10年前には、アブラツノザメというサメの卵をベースにした餌を使用していた。ただ、これがとても高額だった。

しかし今は──。

桝キャスター

「これが餌ですか？」

見せてくれたのは、黄色い寒天状のものが入った容器。

桝キャスター

「なんかマンゴープリンみたい」

山田水産・完全養殖チーム 松尾周悟さん

「卵黄の粉末だったり、脱脂粉乳とビタミンとタウリン、あとは魚油が入ってます」

改良を重ね、より安い鶏卵などを使うことで、コストを下げることに成功したという。

桝も餌やりをさせてもらえることに。水槽の中に長いピペットを差し入れ、さきほどの黄色い餌を押し出していく。

桝キャスター

「あー、なんか不思議な感じ。あー、食べてる食べてる！ なんかうれしい」

山田水産・完全養殖チーム 松尾周悟さん

「5年ぐらいで（餌が）3種類か4種類ぐらい変わってます。原料もいろいろなものを試している中で、より安くというところにフェーズが移ってきています」

■2つ目のカギ「生存率」

コストを下げるための2つめのカギは、「生存率」を高めたこと。

山田水産・完全養殖チーム 松尾周悟さん

「餌が底にはりつくので、水槽の底面が汚れると細菌が発生してよろしくないので、一日1回、新しい水槽に引っ越しをしてあげます」

桝キャスター

「水槽もかまぼこ型ですけど、もしかして意味が？」

山田水産・完全養殖チーム 松尾周悟さん

「水の回転を、流れがうまく作れるようにしてあげないと、四角形だと汚れがたまって、水質の劣化につながっちゃうので」

桝キャスター

「これだけ手間かけて、どれくらい生き残ってくれるんですか？」

山田水産・完全養殖チーム 松尾周悟さん

「7日齢の状態で2万匹いれます。最終的に250日後にシラス（ウナギ）になるのが、だいたい1000匹。いま1000匹と言ったのも（昔は）10匹できれば良かったねぐらいのレベルだったと思います」

■完全養殖ウナギ、その意義は

世界で初めて試験販売される完全養殖ウナギ。この施設では、将来的に完全養殖ウナギの安定的な供給を目指している。

桝も特別に試食させてもらった。運ばれてきたうな重の蓋を桝がゆっくりと開ける。

桝キャスター

「おおー、立派ですねえ」

そして思い切ってほおばり、満面の笑み。

桝キャスター

「ふわっふわですね。食感・脂ののり・うま味、三拍子そろってますね。これまでのウナギの完全養殖に向けた数々のみなさんの努力を思うと、なんかより味わい深いです」

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試験販売までたどり着いた完全養殖のウナギだが、今後、どのような役割を担うのか。ウナギの回遊生態に詳しい東京大学の木村伸吾教授は次のように話す。

東京大学・木村伸吾教授

「日本のウナギ産業を支えていくためには、非常に大雑把な数字なんですけれども、（年間）1億尾のシラスウナギが必要と言われています。今のシラスウナギの漁獲量というのは、半減したり倍になったり。このような大きな変動を補完する役割が期待されるところです」

（5月24日放送『真相報道バンキシャ！』より）