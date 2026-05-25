平田憲聖、久常涼は19位 ウィンダム・クラークが今季初優勝
＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン 最終日◇24日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞米国男子ツアーは最終ラウンドが終了した。ウィンダム・クラーク（米国）が、1イーグル・9バーディの「60」と驚異のスコアを叩き出し、2位のキム・シウー（韓国）に3打差をつけるトータル30アンダーで今季初優勝。2024年「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」以来となる通算4勝目を挙げた。
〈写真〉“ブレない軸”が武器 平田憲聖の最新スイングに注目
昨年覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは、トータル24アンダーの3位。ブルックス・ケプカ（米国）はトータル18アンダーの14位だった。日本勢は、久常涼が「69」、平田憲聖は「70」で回り、それぞれトータル15アンダーの19位タイで4日間の戦いを終えた。ジョーダン・スピース（米国）も同順位に入った。賞金総額は1030万ドル（約16億3800万円）。優勝者には185万4000ドル（約2億9400万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン リーダーボード
金額がすごい！ 米国男子賞金ランキング
LIVゴルフが破産申請の可能性「今季終わりで資金が調達できなければ…」
松山英樹が結婚を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない松山の哲学
石川遼は？ 米下部ツアーのリーダーボード
昨年覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは、トータル24アンダーの3位。ブルックス・ケプカ（米国）はトータル18アンダーの14位だった。日本勢は、久常涼が「69」、平田憲聖は「70」で回り、それぞれトータル15アンダーの19位タイで4日間の戦いを終えた。ジョーダン・スピース（米国）も同順位に入った。賞金総額は1030万ドル（約16億3800万円）。優勝者には185万4000ドル（約2億9400万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン リーダーボード
金額がすごい！ 米国男子賞金ランキング
LIVゴルフが破産申請の可能性「今季終わりで資金が調達できなければ…」
松山英樹が結婚を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない松山の哲学
石川遼は？ 米下部ツアーのリーダーボード