日本で消費されているウナギのほとんどは養殖ウナギですが、29日に「完全養殖」のウナギが、世界で初めて販売されます。しかし、この日を迎えるまでには、長いウナギ研究の歴史、先人たちの積み重ねがありました。【真相報道バンキシャ！】

■「完全養殖」ウナギ、世界初の一般販売へ

ウナギの養殖の歴史は古く1879年（＝明治12年）に始まったといわれています。そして、日本でウナギの完全養殖に向けた研究が始まったのは、1960年前後のこと。

しかし、ウナギというのは、あまりにも謎が多い生き物でした。

ニホンウナギの一生を見てみますと、以前はそもそもどこで生まれているのかも分かっていなかったのですが、2009年、日本から遠く離れたマリアナ諸島付近の海で、日本の研究チームが世界で初めてニホンウナギの卵の発見に成功。

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そこでふ化したウナギの赤ちゃんたちは、海流にのって成長しながら、東アジアを3000キロにわたって回遊して日本へ。

私たちのすぐそばで大人になって成熟してから、繁殖のために再びマリアナ付近に戻っていくわけです。一体どういうルートで、何を頼りに戻っていくのか。いまだに謎のままです。まだまだ研究・調査は続いています。

こう考えると、ウナギの完全養殖というのは、いわばこの往復6000キロの壮大な旅を、小さな水槽の中で再現しようとしていることになります。いかに難しいかが分かると思います。

しかし、2010年、水産総合研究センターが世界で初めての完全養殖に成功。さらにそこから、コストを少しでも下げるための様々な努力を重ねながら、16年かけて、今年の一般販売に至ったわけです。

■日本の食文化をつなぐ

今回の完全養殖ウナギの一般販売スタートは、ウナギの食文化をつないでいく上でも、大きな意義を持つと言えます。

現在、ニホンウナギは、絶滅危惧種に指定されています。去年11月にはワシントン条約の会議で「ニホンウナギを輸出規制の対象にするかどうか」について議論されたニュースも話題になりました。

そのときは「規制せず」という結果にはなりましたが、だから今のままでいいという話ではありません。

日本のウナギ食文化をつないでいく上でも、私たちは何より天然のウナギの状況を良くしていかなければなりません。

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そのための方法の一つとして、完全養殖ウナギをいただくのは、天然の資源に負荷をかけない新たな選択肢になります。

ただもちろん、完全養殖だけで日本のウナギの消費量すべてを支えられるわけではありません。それだけ私たち食べてるんです。

完全養殖だけでなく、ウナギの漁獲量のしっかりとした管理、そして日本沿岸でのウナギがすみやすい環境づくり、これらの合わせ技で初めて、日本のウナギ食文化を、世界に胸を張ってつないでいけるのだと私は思っています。

（5月24日放送『真相報道バンキシャ！』より）