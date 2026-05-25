『豊臣兄弟！』仲野太賀＆菅田将暉、名古屋トークライブで“10代からの友情”語る 応募倍率40倍の大盛況
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』のトークイベント「トークライブ in 名古屋〜小一郎・半兵衛編〜」が開催され、主演の仲野太賀（木下小一郎長秀役）と菅田将暉（竹中半兵衛役）が登壇した。
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イベントは応募倍率40倍という大反響を記録。会場には約1000人のファンが集まり、撮影秘話や作品への思いが語られた。
仲野は、「今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10代の頃からの友人である将暉とトークができて、それをゆかりの地の皆さんに聞いていただけて、本当にうれしかったです」と笑顔を見せた。
さらに、「相手が将暉だからこその安心感もあり、あっという間の1時間でした」と振り返り、「観客の皆さんの笑顔を見ていると、この『豊臣兄弟！』を心から応援してくださっているんだな、楽しんでくださっているんだなとひしひしと感じられて、感謝しかありません」と感謝を伝えた。
物語はいよいよ中盤戦へ突入。仲野は「ここから新たな仲間も増えますし、“本能寺の変”など、皆さんが期待されている大きな出来事がどんどん描かれていきます。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください！」と呼びかけた。
一方の菅田も、「非常にリラックスできた」とイベントを振り返り、「放送中にトークイベントがあるというのは、他のドラマではあまりないこと。とてもレアな経験でしたし、贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思います」とコメント。
続けて、「撮影現場でよく顔を合わせていても、話す機会がない話題もたくさんあるので、太賀とお芝居以外の話、作品全体の魅力や共演者の皆さんの人柄を伝えることができ良かった」と語った。
今後の見どころについては、「元々一人ぼっちだった半兵衛の周りに、これまで以上に人が増えていきます。半兵衛がその中で何を感じるのか、見守っていただけるとうれしいです」と期待をあおった。
なお、仲野と菅田のインタビューは、NHK名古屋放送局の情報番組『まるっと！』で東海3県向けに放送予定。インターネットサービス「NHK ONE（新NHKプラス）」でも1週間の見逃し配信が行われる予定となっている。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は総合で毎週日曜午後8時から放送中（BSでは午後6時から、BSP4Kでは午後0時15分から）。
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イベントは応募倍率40倍という大反響を記録。会場には約1000人のファンが集まり、撮影秘話や作品への思いが語られた。
仲野は、「今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10代の頃からの友人である将暉とトークができて、それをゆかりの地の皆さんに聞いていただけて、本当にうれしかったです」と笑顔を見せた。
物語はいよいよ中盤戦へ突入。仲野は「ここから新たな仲間も増えますし、“本能寺の変”など、皆さんが期待されている大きな出来事がどんどん描かれていきます。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください！」と呼びかけた。
一方の菅田も、「非常にリラックスできた」とイベントを振り返り、「放送中にトークイベントがあるというのは、他のドラマではあまりないこと。とてもレアな経験でしたし、贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思います」とコメント。
続けて、「撮影現場でよく顔を合わせていても、話す機会がない話題もたくさんあるので、太賀とお芝居以外の話、作品全体の魅力や共演者の皆さんの人柄を伝えることができ良かった」と語った。
今後の見どころについては、「元々一人ぼっちだった半兵衛の周りに、これまで以上に人が増えていきます。半兵衛がその中で何を感じるのか、見守っていただけるとうれしいです」と期待をあおった。
なお、仲野と菅田のインタビューは、NHK名古屋放送局の情報番組『まるっと！』で東海3県向けに放送予定。インターネットサービス「NHK ONE（新NHKプラス）」でも1週間の見逃し配信が行われる予定となっている。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は総合で毎週日曜午後8時から放送中（BSでは午後6時から、BSP4Kでは午後0時15分から）。