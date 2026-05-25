佐々木希、水野美紀、石黒賢が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が主演を務める日本テレビ系ドラマ「告白−２５年目の秘密−」（７月スタート。土曜、後９・００）に出演することが２５日、分かった。

今作は純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。松村は一人の女性を２５年間想い続けてきた主人公・雪村爽太を務める。佐々木、水野、石黒は、ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）を取り巻く人物として、２５年前の事件と現在が交錯する物語の鍵を握っていく。

佐々木が演じる竹田泉は、「野瀬化粧品」で麻里子（岡崎）の秘書を務めるシングルマザー。７歳の娘を育てながら働いており、麻里子とは友人のような距離感で接し、社内で唯一、麻里子に本音をぶつけられる存在だ。

水野が演じる野瀬サユリは、麻里子の父・銀次郎（石黒）の後妻であり、麻里子の継母。品よく穏やかに振る舞っているものの、実際は短気で気性が荒く、見えっ張りな一面を持つ。石黒が演じる野瀬銀次郎は、麻里子の父親で、「野瀬化粧品」の現社長。母・昭子が創業した会社を、国内シェア第５位を誇る上場企業へと成長させた人物だ。

ＴＶｅｒではキャスト考察動画が公開されており、２３日に公開された“謎の少女”動画については、佐々木の子ども時代の写真をもとに作成されたものであることも判明した。

佐々木は、ドラマについて「越えてはいけない一線を越えてしまうような恐怖もあり、驚きの展開にハラハラしながら台本を読んでいました」といい、「麻里子にとって心のよりどころとなれるような、そして良きパートナーとして寄り添えるよう演じたい」と意気込んだ。