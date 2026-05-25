ミスマガ『審査員特別賞』大西陽羽、『週プレ』で見せた「過去にはない…」オトナグラビア
「ミスマガジン2024」で「審査員特別賞」を受賞した大西陽羽（おおにし・あきは／21）が、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】スレンダーボディを大胆に披露した大西陽羽
大西は、ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚光を浴び、24年には、多数のアイドル・女優・歌手を輩出した名門ミスコン「ミスマガジン2024」で、応募総数2784人から「審査員特別賞」に選出。バレエで鍛えたヘルシーボディが話題となった。そのほかにもバラエティー、ラジオ、広告出演など、活動の幅を着実に広げている。
今回は、光の美しいスタジオで、大西の大人っぽさ、美しさをたっぷり撮影。大西も自身のSNSで「過去にはない私らしさいっぱいのグラビアなってます」とアピールする自信作となっている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには七瀬なな、そのほか山本杏、松田実桜、アン・シネ、伊織芽衣、香野子が登場する。
【写真】スレンダーボディを大胆に披露した大西陽羽
大西は、ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚光を浴び、24年には、多数のアイドル・女優・歌手を輩出した名門ミスコン「ミスマガジン2024」で、応募総数2784人から「審査員特別賞」に選出。バレエで鍛えたヘルシーボディが話題となった。そのほかにもバラエティー、ラジオ、広告出演など、活動の幅を着実に広げている。
今回は、光の美しいスタジオで、大西の大人っぽさ、美しさをたっぷり撮影。大西も自身のSNSで「過去にはない私らしさいっぱいのグラビアなってます」とアピールする自信作となっている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには七瀬なな、そのほか山本杏、松田実桜、アン・シネ、伊織芽衣、香野子が登場する。