【エンジョイゴルフ】厳格なルールはもう古い？仲間内で試したい究極の「ローカルルール」

ゴルフといえば「ルールが厳格で敷居が高い」というイメージを持つ方も多いでしょう。

しかし、休日の仲間内でのラウンドであれば、何よりも「楽しむこと」が最優先のハズ。

今回は、マンガ『ゴルフは気持ち』（いけうち誠一 著）の第5話「不思議のルール」の中から、難関コースでのイライラを笑顔に変える、目からウロコの「ローカルルール」をご紹介します。

難しいコースは「楽しいゴルフ」にならない？

OBが多くトリッキーなコースに行くと、プレッシャーからミスが連発し、同伴者も含めてどんよりした空気になりがちです。

マンガ『ゴルフは気持ち』の作中でも、「誰だって（難しいコースは）好きじゃありませんよねぇ、楽しいゴルフにならないんだよね」というゴルファーのリアルな本音が描かれています。

「OBペナルティなし」でプレッシャーから解放

そんな時におすすめなのが、その日限定で「OBはペナルティなしで打ち直せる（またはハザードを無いものとする）」という独自のプライベートルールを導入することです。

公式なスコアにはなりませんが、仲間内だけの「お遊びルール」と割り切ることで、コース特有の息苦しさが一気に吹き飛びます。

ゴルフの本来の楽しさを取り戻そう！

このルールを取り入れると、「どうせ1人だけのスコアだし」と心が軽くなり、結果としてプレーヤー全員がノビノビとゴルフを楽しむことができます。

スコアを競うだけがゴルフではありません。

初心者を交えたラウンドや、どうしても苦手なコースに行く際は、「楽しむためのローカルルール」をぜひ取り入れてみてください。