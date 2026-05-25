「地平線のシマウマも見える？」裸眼視力4.5の平賀博士が語る、現代人が忘れた"真の視覚"

ガラケーと4K映像ほどの見え方の違い

書籍「子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル」の著者、平賀広貴博士は裸眼視力4.5という驚異的な視覚の持ち主です。私たちが普段見ている世界と、博士が見ている世界には、一体どのような違いがあるのでしょうか。博士はその違いを「ガラケーのカメラと最新の4K映像の違い」と表現します。普通の視力の人にとって緑の塊にしか見えない遠くの木々も、博士の目には「葉っぱ1枚1枚が細かく鮮やかに見える」のだと言います。

検証開始！博士の超人的な視力は本物か？

しかし、ラブすぽ編集部は疑い深い性格。実際のところ、博士の視力は本物なのか――自分たちの目で確かめなければ気が済みません。そこで今回、博士に弊社オフィスから遥か遠くに見えるビル群を眺めていただき、その中にある文字や特徴的なものを判別できるか、実際に検証してみることにしました。



早速、窓際に立ち、遠くのビル群へ視線を向ける博士。

すると、博士が静かにひと言。

「あ、あのビルに何か書いてありますね。」

博士の示す方向を編集部一同で確認するも、あまりにも距離があり、何が書かれているのかまったく分かりません。

「プル……デン……シャル……？」

半信半疑のまま、慌てて高性能カメラでズームしてみると――。

そこには、確かに『Prudential』の文字が！

編集部一同、思わず騒然。

遠方からお越しいただいた博士に対して、失礼な“疑惑検証”をしてしまい申し訳ありませんでした。

博士の超人的な視力は、紛れもなく本物でした。

クラスで数人だけ！視力3.0の子どもたち

この驚異的な視覚は博士のお子さんたちにも受け継がれており、長男・次男ともに博士の「超視力アップメソッド」を実践したところ、裸眼視力3.0を現在も維持しています。日常生活においてその恩恵は様々な場面で発揮されており、例えば、自然の中で虫を見つけるスピードは圧倒的で、時には博士自身よりも早く発見することがあるそうです。知識として虫の居場所を知っているだけでなく、「圧倒的なスピードで対象を捉える能力」が備わっているのです。また、長男が学校の視力検査を受けた際のエピソードも印象的です。教室で行われた簡易検査では、ほとんどの子どもが見えずに再検査となる中、長男は1番下の小さな指標まで一瞬（5秒ほど）で見分けてしまったといいます。結果的に再検査を免れたのはクラスでわずか6人のみで、現代の子どもたちの視力低下の深刻さが浮き彫りになる一方で、正しい知識と習慣があれば高い視力を維持できることが証明されました。

「視力が良すぎると脳が疲れる」は誤解

ここで一つの疑問が浮かびます。「それほどまでに視覚が鋭く、多くの情報が目から入ってくると、脳が疲れてしまうのではないか？」という点です。しかし博士によれば、それは全くもって無用の心配だと言います。なぜなら、「見たいものだけを自由に見る」ことができるからです。情報を処理する必要がない時は自然に焦点をぼかすなど、無意識のうちに情報の取捨選択を行っているため、集中力が途切れたり疲弊したりすることはないのです。むしろ、現代社会において多くの人が「視力が良すぎると疲れる」と誤解しているのは、メガネなどの強制的な矯正によってピントを合わせすぎていることが原因だと博士は指摘します。人間が本来持っている「真の視覚」は、決して脳を疲れさせるものではなく、むしろ見たい世界を鮮明に、そして自由に捉えるための素晴らしい能力なのです。