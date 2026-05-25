◇F1第5戦カナダGP決勝（2026年5月24日 モントリオール ジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ×68周）

2番手からスタートしたメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1時間28分15秒758で第2戦中国GPから4連勝を飾った。フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が今季自己最高の2位。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が3位で今季初の表彰台を確保した。

スタートでは3番グリッドから出たマクラーレンのランド・ノリス（英国）がトップを奪ったが、2周目にタイヤ交換のためピットイン。スタートでポールポジションから3番手に後退していたジョージ・ラッセル（英国）が6周目でアントネッリをかわし、その後はメルセデス勢2人によるトップ争いが続いた。

しかし、30周目にラッセルのマシンがストップし、アントネッリが難なくトップへ。ラッセルは「突然、全てが止まってしまった。エンジンも止まり、電子機器も動かなくなった。言葉がない」とマシントラブルの状況を明かした。40周目にノリスもマシントラブルでリタイアするなどレースは大荒れとなったが、アントネッリは難なく逃げ切り、最年少連勝記録をさらに更新した。

終盤にはかつて総合優勝を争ったハミルトンとフェルスタッペンが激しい2位争い。62周目にハミルトンがフェルスタッペンをパスして2位に入った。

▼アントネッリ ジョージ（ラッセル）とのバトルは本当に楽しかった。限界ぎりぎりの走りだったし、今日は風も強かったから簡単じゃなかった。彼がリタイアしてしまったのは残念だった。もっと接戦になっていた。でも、この結果を受け入れよう。チームには感謝している。

▼ハミルトン ここに戻ってこられて最高の気分だ。マックス（フェルスタッペン）とレースができたのもよかった。このコースが大好きなのでまた戻ってきたい。メルセデスが大幅なアップグレードをしてきたけど、我々もいくつかパーツが届く予定だ。ここは直線スピード重視のサーキットなので今後への自信が湧いてきた。

▼フェルスタッペン コース上で素晴らしいバトルがいくつもあった。トップ集団に戻ってくるのは常に最高だ。ルイス（ハミルトン）とのバトルも素晴らしかったし、最後までプッシュし続けた。表彰台に立てて本当にうれしいし、満足している。

▽決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ハミルトン（フェラーリ）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ハジャー（レッドブル）

(６)コラピント（アルピーヌ）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ガスリー（アルピーヌ）

(９)サインツ（ウィリアムズ）

(10)ベアマン（ハース）

(11)ピアストリ（マクラーレン）

(12)ヒュルケンベルク（アウディ）

(13)ボルトレート（アウディ）

(14)オコン（ハース）

(15)ストロール（アストンマーチン）

(16)ボッタス（キャデラック）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ペレス（キャデラック）

リタイア ラッセル（メルセデス）

リタイア ノリス（マクラーレン）

リタイア アルボン（ウィリアムズ）

リタイア リンドブラッド（レーシングブルズ）