セリエA 25/26の第38節 トリノとユベントスの試合が、5月25日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ジェレミー・ボガ（MF）、チコ・コンセイソン（FW）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。ユベントスのケフレン・テュラム（MF）のアシストからドゥシャン・ブラホビッチ（FW）がゴールを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。0-1とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、トリノが選手交代を行う。グビダス・ギネス（MF）からチェザーレ・カザデイ（MF）に交代した。

54分ユベントスが追加点。チコ・コンセイソン（FW）のアシストからドゥシャン・ブラホビッチ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

55分、トリノが選手交代を行う。ドゥバン・サパタ（FW）からチェ・アダムス（FW）に交代した。

60分、トリノのラファエル・オブラドール（DF）のアシストからチェザーレ・カザデイ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

62分、ユベントスは同時に2人を交代。ドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、アンドレア・カンビアーゾ（DF）に代わりジョナサン・デービッド（FW）、エミル・ホルム（DF）がピッチに入る。

63分、トリノは同時に2人を交代。エミルハン・イルカン（MF）、ラファエル・オブラドール（DF）に代わりアリュー・ヌジエ（FW）、ニールス・ヌクンク（DF）がピッチに入る。

69分、トリノが選手交代を行う。マルクス・ペデルセン（DF）からマッテオ・プラティ（MF）に交代した。

70分、ユベントスは同時に2人を交代。ケフレン・テュラム（MF）、チコ・コンセイソン（FW）に代わりファビオ・ミレッティ（MF）、トゥーン・コープマイネルス（MF）がピッチに入る。

78分、ユベントスが選手交代を行う。ジェレミー・ボガ（MF）からエドン・ジェグロバ（MF）に交代した。

84分トリノが同点に追いつく。チェ・アダムス（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、トリノは88分にエンゾ・エボス（DF）に、またユベントスは64分にピエール・カルル（DF）、88分にエドン・ジェグロバ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 07:10:52 更新