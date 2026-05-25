女優の佐々木希、水野美紀、俳優の石黒賢が7月期の日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）に出演する。ヒロイン（岡崎紗絵）を取り巻く人物として物語の鍵を握っていく。

今作は純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。主人公（松村北斗）は幼い頃に出会ったヒロインに25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

佐々木が演じるのは、大手化粧品会社で役員兼部長を務めるヒロインの秘書。7歳の娘を育てながら働くシングルマザーでもある。ヒロインとは友人のような距離感で接し、社内で唯一ヒロインにもの申すことができる存在だ。「ヒロインにとって心のよりどころとなれるような、そして良きパートナーとして寄り添えるよう演じたい」と意気込んだ。

水野美紀はヒロインと血のつながりがない母親役。品よく穏やかに振る舞っているものの、実際は短気で気性が荒く、見えっ張りな一面を持つ人物で「第一印象は極悪人です」と紹介した。父親役の石黒は「純愛と狂気、その境は曖昧で目に見えるものではなく感じるもの」と作品の世界観を伝えた。