横浜4年目となる1997年（平9）は開幕から調子が良かった。打率は5月下旬まで3割5分台、6月末で・340あった。バットを寝かせ、足を上げるフォームが安定。つかんだと思った。

暑さに弱く、夏場に入って打率はいつものように落ちていったが、チームはマシンガン打線が爆発して7月13勝5敗、8月20勝6敗の快進撃。首位ヤクルトを射程に捉えた。

3・5ゲーム差に迫り、9月2日から横浜スタジアムで直接対決2連戦。一気に差を詰めたいところだったが、初戦で石井一久にノーヒットノーランを食らってしまった。

翌3日は1点を先制しながら6回に追いつかれ、8回に勝ち越し点を献上。9回にダメ押し点を奪われた直後だ。8回から降り出した雨が強くなって中断。スタンドから大量のメガホンが投げ込まれた。

ボールボーイが拾っても、その上からまた投げ込まれる。雨脚が弱くなってシートが外されても、これでは試合が再開できない。選手全員がゴミ袋を持ってグラウンドに出て、メガホンを拾い集めた。

37年も優勝から遠ざかっているチーム。ファンは球場でストレスがたまって、味方の選手をヤジってスッキリする。この球場、これじゃダメだろうとずっと思っていた。勝ちたい。早く試合を再開したい。選手の思いをスタンドに伝えるいいチャンスだと思った。

24分間の中断で試合再開。そのまま1―3で敗れた。その差は5・5ゲームに広がったが、何かが動いた気がする。カード変わって5日の阪神戦試合前。右翼席に1文字ずつ「選手のみなさんごめんなさい」と書かれたボードが並んだ。

優勝が絶望的になる中、すでに規定打席に到達していた私は監督の大矢明彦さんに「来季に向けて今から準備したいので外してください」とお願いしたら、こう言われた。

「コマ、お前は巨人から来ただろ。俺はヤクルトから来た。来た以上は勝ちたいと思ってるよな。俺も勝ちたいんだよ。一緒にやろうよ」

凄くありがたかった。大矢さんは熱い人だった。いつだったか甲子園で負けた時、ミーティングで「お前ら、返事もないのか。しれっとしやがって。そんなんじゃ勝てるわけないだろ」と怒られたのを覚えている。

だが、本拠地シーズン最終戦が行われた10月6日、大矢さんの退団が決まった。チームを7年ぶりAクラスとなる2位に引き上げたのに、さぞ無念だったと思う。スタンドから「辞めるな！」という声が飛ぶ中、胴上げできたのがせめてもの救いだった。

私は10月に入って代打に回ったが、4年連続全試合出場となる135試合に出て、5年ぶりの3割となる打率・308、12本塁打に自己最多の86打点をマークした。

◇駒田 徳広（こまだ・のりひろ）1962年（昭37）9月14日生まれ、奈良県三宅村（現三宅町）出身の63歳。桜井商から80年ドラフト2位で巨人入団。3年目の83年にプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打の衝撃デビューを飾る。93年オフにFAで横浜（現DeNA）へ移籍。通算2006安打。満塁機は打率.332、200打点とよく打ち、満塁弾13本は歴代5位タイ。一塁手としてゴールデングラブ賞10回。