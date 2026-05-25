全国の町で人口が最も多い広島県府中町が市制移行を目指している。「平成の大合併」では四方を囲む広島市との合併を選ばず、地方自治法が定める市の人口要件5万人を満たしながらも町制を続けてきた。既に「府中市」が県内を含め2市あるため、新たな名称も焦点となりそうだ。

広島県南西部の安芸郡に属し、住民基本台帳に基づく4月1日時点の人口は5万1675人。自動車大手マツダの本社があり、広島市のベッドタウンとして、1990年の国勢調査以来5万人台を維持し続けてきた。

町によると、平成の大合併の際に広島市との合併が議論になったが、慎重派の町長が就任し見送られた経緯がある。

町は本年度、有識者らによる審議会を立ち上げ、住民説明会や賛否を問うアンケートを実施。早ければ2028年度にも市となる。議会からは「メリットが少ない」などとの指摘もあるというが、寺尾光司町長は「さらに発展するための手段。発信力を高め、ブランド力を向上させることにつながる」と意義を強調する。

議論になりそうなのは新市名だ。かつて国府が置かれたことにちなむ「府中」の地名は全国にあり、旧武蔵国の東京都府中市は東京競馬場で知られる。広島県東部、旧備後国に位置する府中市は家具製作が有名だ。

自治省（現総務省）は1970年、既存の市と同じ名称にならないよう配慮を求める事務次官通達を出している。新市名は審議会で検討するが、寺尾氏は三つ目の府中市誕生は現実的ではないと指摘した上で「市制移行が、住民が町のことを考えるきっかけになれば」と期待する。