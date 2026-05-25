『サバ缶』新米教師として出口夏希“奈未”がついに赴任【第7話あらすじ】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第7話が25日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
■第7話あらすじ
朝野峻一（北村匠海）が働く若狭水産高校は存続の危機にあったが、小浜の人々の尽力もあり、若狭小浜高校と統合が決定し“若狭小浜高校海洋科学科”として存続することに。朝野は、黒瀬正樹（荒川良々）と海洋科学科の教師として、入学式の準備中。しかし、普通科の教師と生徒の存在に、居心地が悪そうな朝野は「完全アウェイな感じですね」とこぼす。そこに、朝野と共に宇宙食サバ缶開発を立ち上げた１期生、菅原奈未（出口夏希）が来る。新任教師として赴任してきた。
そして奈未と同じ１期生、寺尾創亮（黒崎煌代）の妹、瑠夏（伊東蒼）が海洋科学科に入学。車いす生活の瑠夏は、無重力の宇宙に憧れ、宇宙食サバ缶プロジェクトにも情熱を抱く。先輩たちの功績に触れ、目を輝かせる瑠夏。奈未は瑠夏以外にも、興味を持ってほしいと願うが「何年かかってもダメやったやつやろ？」「やる意味あるん？」と言われショック。奈未と瑠夏で宇宙食サバ缶開発を再スタートさせる。
その後、小松崎菜那歌（平澤宏々路）、川上寿々（石田莉子）も宇宙食開発に加わる。朝野にも「手伝ってほしい」と話すが、態度がどこかそっけないと感じ、奈未は不満を募らせていく。一方、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）では、宇宙飛行士の募集が開始。宇宙飛行士は「宇宙日本食認証基準」の開発を続ける木島真（神木隆之介）の目指す場所であり、長年の夢。しかし、心に何か引っかかっている様子で…。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
朝野峻一（北村匠海）が働く若狭水産高校は存続の危機にあったが、小浜の人々の尽力もあり、若狭小浜高校と統合が決定し“若狭小浜高校海洋科学科”として存続することに。朝野は、黒瀬正樹（荒川良々）と海洋科学科の教師として、入学式の準備中。しかし、普通科の教師と生徒の存在に、居心地が悪そうな朝野は「完全アウェイな感じですね」とこぼす。そこに、朝野と共に宇宙食サバ缶開発を立ち上げた１期生、菅原奈未（出口夏希）が来る。新任教師として赴任してきた。
そして奈未と同じ１期生、寺尾創亮（黒崎煌代）の妹、瑠夏（伊東蒼）が海洋科学科に入学。車いす生活の瑠夏は、無重力の宇宙に憧れ、宇宙食サバ缶プロジェクトにも情熱を抱く。先輩たちの功績に触れ、目を輝かせる瑠夏。奈未は瑠夏以外にも、興味を持ってほしいと願うが「何年かかってもダメやったやつやろ？」「やる意味あるん？」と言われショック。奈未と瑠夏で宇宙食サバ缶開発を再スタートさせる。
その後、小松崎菜那歌（平澤宏々路）、川上寿々（石田莉子）も宇宙食開発に加わる。朝野にも「手伝ってほしい」と話すが、態度がどこかそっけないと感じ、奈未は不満を募らせていく。一方、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）では、宇宙飛行士の募集が開始。宇宙飛行士は「宇宙日本食認証基準」の開発を続ける木島真（神木隆之介）の目指す場所であり、長年の夢。しかし、心に何か引っかかっている様子で…。