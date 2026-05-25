【独白】ブレイクしたマクドナルドＣM秘話…遠藤久美子「初舞台で『芝居って面白い！』と思えた」ワケ

正解はないけれど

「家庭でも『この場面はどんな気持ちでセリフを言えばいいのかな』と相談できるのは、夫婦ならではですね。監督と役者は通常、撮影現場でしか話し合えませんから」

こう話すのは俳優の遠藤久美子（48）だ。遠藤の夫は、’16年７月に結婚した映画監督の横尾初喜氏。５月22日から全国で順次公開される横尾監督の最新作『いろは』には、遠藤も出演している。若い姉妹が、長崎県各地を巡る旅を通じて自分を見つめ直すロードムービーだ（以下、コメントは遠藤）。

「私の役柄は、姉妹を受け入れる民宿の女将の一人です。実は共同で民宿を営んでいる二人の女性も姉妹（遠藤は妹役）。心がトゲトゲしている宿泊客の若い姉妹が遅く起きてきても、『おそよう』と挨拶して温かく受け入れるんです。ただ芝居に正解はない。なかなか納得できる演技はできませんね」

いつも元気な″エンクミ″から、幅広い役柄をこなす役者に成長した遠藤。幼いころから、演じることへの憧れは強かったという。

「アニメ『ちびまる子ちゃん』の声優ＴＡＲＡＫＯさんに感化されたんです。まる子の怒りや悲しみを、声だけで表現できるなんて『スゴイ！』って」

学生時代はバスケットボールに熱中していた遠藤に、転機が訪れたのは高校１年の時だ。

「私、ファストフード店でアルバイトしていたんですよ。ある時、ハンバーガーを食べに来た５歳上の姉の友達が、芸能関係の人だったんです。なぜか私に強い興味を持ってくれて『（事務所を）紹介するからやってみない？』と、スカウトされました。オーディションへの参加を勧められ『行ってみようかな』と軽い気持ちで受け、たまたま決まったのがマクドナルドのＣＭでした」

遠藤を一躍有名にしたのが、’95年に放映されたマクドナルドのＣＭ「証明写真編」だ。証明写真を撮るために個室に入った遠藤は、マクドナルドで買ったポテトなどを友人たちに預ける。友人は「シェイク飲んでいい？」などと個室の外から話しかけ、戸惑いながらも「いいよ」と答えるショートカットの美少女、遠藤の表情が視聴者に好評だった。

「当時の私には演技経験などありません。どういう感じで『いいよ』と言えばいいのかわからない。上手くいかず、撮影後は家に帰って泣きました。でも、でき上がったＣＭを見るとハマっている。訳がわからず混乱して『いいよ』と言う私の表情が、結果的に戸惑う少女の役柄にピッタリ合っていたんです」

’02年には初の舞台『ダブリンの鐘つきカビ人間』に挑む。この舞台をきっかけに以後、軸足を舞台に置くことになる。

「『芝居って本当に面白い！』と思えたのが、この舞台だったんです。役者や演出家が意見を言い合い、みんなで作品を作りあげていく感覚が新鮮でした。劇場に来たお客さんの反応が、ダイレクトにわかるのも刺激的でしたね。私の演技で、目の前で泣いたり笑ったりしてくれる……。それからは、ドラマでもカメラの向こうにいる視聴者を意識しています」

ただ、遠藤は先述の言葉通り現在でも自分の演技に納得していない。

「『ありがとう』のセリフ一つでも、相手がどういう人物なのか、どんなシチュエーションなのかによって言い方が変わってきます。正解は一つではない。私はこれからも、自分の演技に納得しないかもしれません。でも、だからこそ芝居を続けられるのだと思います」

キャリアを積んでも笑顔はそのままに、エンクミの成長は止まらない。

５月22日発売の『FRIDAY ６月５・12日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、初めてのドラマで共演した萩原健一から受けた金言や、バラエティ番組での葛藤についても赤裸々に告白。エンクミの魅力あふれる写真も多数掲載している。

『FRIDAY』2026年6月5・12日合併号より