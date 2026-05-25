ラブホ街での撮影秘話「恥ずかしさと、ちょっとしたエモさ…」天羽希純【今週のカバーガール】

アイドル卒業

--表紙は初登場ですね！ まずは感想を聞かせてください。

「やっぱり格別です。弟が仙台（宮城県）に住んでいるのですが、私が雑誌の表紙を飾ると、『コンビニに希純ねえちゃんがいた！』って連絡してくれるんです。それを聞くと全国に届いているんだなって実感が湧くんです。『コンビニによくいる女になりたい』という目標があるので、嬉しい気持ちでいっぱいです！」

--葉山（神奈川県）のスタジオに加え、東京・渋谷のホテルとラブホ街でも撮影されたそうですが、いかがでしたか？

「ラブホ街での撮影はかなり恥ずかしかったです。道行く人たちにどう見られているのかなって（笑）。偶然、アイドル時代によく使っていたライブハウスの近くだったんです。いつも足早に歩いていた場所で、グラビアの撮影をすることになるとは……不思議な感覚でした。夜の撮影だったので、男女(カップル)の通行人もいました。撮影の合間に通行人を眺めては、『あの二人はどういう関係なのかな？』なんて妄想を膨らませていました。楽しさと、恥ずかしさと、ちょっとしたエモさ。いろんな感情が混ざっていたので、その表情にも注目してほしいですね」

--とくにお気に入りのカットは？

「葉山のスタジオでの撮影になりますが、お風呂に入ったカット。全面ベージュの水着で、透(す)けそうで透けない、色気のある写真になっていると思います。私は昨年末にアイドルユニット『＃２ｉ２(ニーニ)』を卒業したばかり。今後は大人っぽい表現も開拓したい気持ちがあって、ベージュの水着のカットは気に入っています」

--アイドルを卒業していかがですか？

「’13年のデビューから、常にアイドルユニットの一員として活動してきました。卒業して、ただ一人のタレントになったので、不安は正直ありました。けれど、今回のグラビア撮影や、パチンコ店の営業など、意外と忙しくさせていただいています。ライブがなくなって、ファンの方との接点は減ったのですが、パチンコ店に駆けつけてくださる方もいらっしゃいます。今のライブ会場はパチンコ店って感じですね」

--パチンコは昔からの趣味ですか？

「３年前からです。’23年に導入されたパチンコ機『Ｐ真・北斗無双 第４章』のタイアップ曲を『＃２ｉ２』で歌わせてもらいました。それまでパチンコは未経験でしたが、せっかくの機会なので実機を体験してみようと、プライベートで打ちに行ったんです。ビギナーズラックってあるんですね。２０００円で回し始めたら、いきなり１万発（約４万円分）も出ました。夢があるなと思いました。ピキュン！ と鳴る音や、刺激的な光、当たったときに振動するハンドルを握る臨場感--。アドレナリンが出る感覚が心地よくて、以来、パチンコの魅力にどっぷり浸(つ)かっています」

雑草魂！

--パチンコは仕事にも結び付いていますが、きっかけになった出来事は？

「’24年に出演したＹｏｕＴｕｂｅのバラエティ番組で、『チッ、偶数かよ。確変入らなかった』という、パチンコネタを披露しました。これがめちゃくちゃバズりました。それまで、パチンコをやっていることは公(おおやけ)にしないよう、事務所から口止めされていました。けれどこのネタは、パチンコをやっている人しか思いつかない。もう隠し通せないし、バズったということで、パチンコトークが解禁されました（笑）。それからはパチンコ関連の仕事が増えていきました」

--アイドル時代のパチンコネタや、大胆なグラビアなど、天羽さんには″攻め″の姿勢を感じます。

「私は大きなアイドルグループにいたわけではないので、芸能界で頭角を現すには自分から存在をアピールしないといけない。泥臭く、常に何かしら爪痕(つめあと)を残すことを意識してきました。アイドルは幼い頃から憧れていて、高校生のときに乃木坂46のオーディションを受けました。最終選考まで行きましたが、結果は落選。あのとき悔しい思いをしたからこそ、長年アイドルで頑張ってこられたし、今の自分があると思っています。アイドル時代は、何かＩＤを作るときに、Ｎ（乃木坂に）Ｚ（絶対）Ｍ（負けない）といった文字を入れたりなんかして、対抗心は明確にありました。今はもっと穏やかな気持ちで見ています。たとえば、元乃木坂の北野日奈子ちゃんは、オーディションを一緒に受けた頃からの友達です。彼女は乃木坂を卒業して、結婚して、ソロ活動も頑張っている。そんな姿を見て、励みにしています」

--今後挑戦したいことはありますか？

「いろんなことに挑戦していきたいです。というのも、もともと私は″陰キャ″で、面白いことは言えない。とてもじゃないけどバラエティは向いていないと思っていたんです。でも実際にバズったのはバラエティ番組でした。何が自分に合っているかなんてわからないし、何を求められているのかもわからない。だからこそ、選り好みせずに、いろんなことに挑戦していきたいと思っています。江戸川区出身なので、下町根性というか、雑草魂には自信があります。応援で後押ししてもらえたら嬉しいです！」

アマウ キスミ

’13年に芸能界デビューを果たし、’20年に『#２i２』へ加入。

’25年の解散後はグラビアやバラエティ番組などで活躍中

最近のマイベスト「HAND HABIT」スクイーズ

手触りが良いものが好きです。スクイーズは握って触感を楽しむ雑貨で、４月に見たTikTokライブで知りました。もちもち、ふにふに、ドロドロなど、触感のバリエーションがとにかく豊富。動物やスイーツなど、見た目も可愛くて、すでに30個以上買い漁っています。揉んでいると心が落ち着いて癒やされます。今は手が空いたら常にスクイーズをニギニギしているくらい、ハマっています！

『FRIDAY』2026年5月29日号より

取材・文：芳賀慧太郎