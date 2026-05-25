【政官財スキャニング】#127

メール定着で利用減…郵便局への「補助金」案に金融界が呆れ顔

政界通（以下=政） 原油価格の高騰でいろいろ値上げが続くなか、日本郵便が5月15日に「郵便料金の値上げを検討する」と発表したな。郵便ポストなども減らすというが、これで赤字体質から抜け出せるのか？

財界通（同=財） いや、経済界には疑問視する声ばかりだ。試算では、郵便料金を20円上げれば2028年度に収支が1981億円改善するとしたが、値上げで利用者は確実に減る。それをどのくらい見込んでいるのか、報道にはなかった。

官界通（同=官） いまの計画では2028年度の純損失は約4000億円。ポストなど集配拠点を500カ所ほど減らし、社員も7000人ほど減らすともしたが、利用者離れを甘く見ていれば赤字脱却など無理だ。

財 昼の仕事を休む郵便局を増やし、ポストや人は減らしても、郵便局の数は減らさないという。集配はコンビニなどへの委託を増やせばいいし、配達も宅配業者や新聞店へ委託してもいい。連携やすみ分けの余地は、まだ大きい。物流会社の経営者は「民間企業のスリム化と比べ、甘過ぎる」と指摘する。

政 そうだろう。法律で定めている配達する頻度や配達までの日数も、政府に緩和を求めるというが、また自民党の郵政族議員らの「政治力」を頼むとしたら、これも甘過ぎる。郵便貯金なども含めた「郵政一家」の集票力は大幅に落ち、政治家にもSNSの利用を増やすなど「郵便離れ」が進んでいる。

官 デンマークの政府系郵便サービスは昨年、約400年に及ぶ手紙の配達を終了し、1500あったポストの撤去を進めている。電子メールやSNSに利用者を奪われたと、率直に認めたスリム化だ。今後はネット通販で増えている商品の配送に力を入れるようだ。

■利用者の反発は必至

財 まともな決断だ。日本郵便も2021年10月に土曜日の配達をやめた。さらに身を削ることを期待したが、料金値上げは逆行で「自殺行為」となる懸念が強い。

政 日本郵便の根岸一行社長は値上げを「できれば来年度中にも」と言ったが、郵便局を巡っては不祥事が後を絶たず、利用者の反発は必至だ。「皮算用」に終わるかもしれないな。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）