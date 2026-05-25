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長期金利の急上昇→最高更新を招いた高市政権ゴマカシの小手先介入 識者は「度が過ぎる」とバッサリ

SBI新生銀行の五味広文取締役会長（77）が6月22日の定時株主総会で退任することが決まった。一方、入れ替わるように、日本銀行出身でこども担当相などを務めた小倉将信、元警視総監の迫田裕治、農林中央金庫元常務理事の藤崎圭の3氏が新任取締役候補として株主総会に付議される。

五味氏は1972年に大蔵省（現財務省）に入省し、2004〜07年に金融庁長官を務めた大物官僚だ。SBI新生銀行の前身・旧日本長期信用銀行が約3700億円の公的資金を注入され、一時国有化される主因となった金融監督庁（金融庁の前身）検査を部長として主導した経験を持つ。

行政官としての圧巻は、02年7月に金融庁監督局長に就き、竹中平蔵金融担当相とともに日本の金融機関が抱える不良債権を強制処理させる「金融再生プログラム」、俗に「竹中プラン」と呼ばれる政策パッケージを推進したことだろう。この竹中プランにより、03年5月にりそな銀行に約2兆円の公的資金が注入され、実質国有化された。また、同年10月には、足利銀行も実質国有化された。

こうした相次ぐ国有化を実質指揮した五味氏は、04年7月に金融庁長官に就き、07年6月までの3年間、金融行政をリードした。「3年長官は、大物の証し」（メガバンク幹

部）と言われた。

ただ、この間、03〜04年に木村剛氏が設立した日本振興銀行に異例の速さで銀行免許を付与した。この判断は、その後、日本振興銀行が経営破綻し、初のペイオフ（預金の払い戻し）されたことで問題視された。

しかし、「当時の金融行政は、旧態依然とした銀行業へ新規参入を促すことで、経済を活性化させることに重点が置かれており、振興銀行の認可は間違ってはいなかった」（金融庁関係者）ともいえる。

五味氏は金融庁長官を退任後、SBIホールディングス（HD）の社外取締役に就任。そのSBIHDが新生銀行（当時）に同意なき買収を仕掛け、21年12月に傘下に収めたのを受け、SBIHDの推薦で22年2月にSBI新生銀行の会長に就任した。

この人事は、「SBI新生銀行の前身である日本長期信用銀行を国有化した当事者が、その後継銀行の会長に就くことに因縁を感じざるを得ない」（メガバンク幹部）と受け止められた。

旧長銀（新生銀行）は、一時国有化後、外資ファンドに売却されるなどガバナンスが転々とし、再生を目指し経営陣も何度も交代した。公的資金の返済は停滞し、金融危機で注入された公的資金が残る最後の大手行となっていた。

その壁を破ったのがSBIHDによる買収であり、23年に株式を非公開化して、25年7月に公的資金を完済した。同年12月には東京証券取引所への再上場を果たした。

五味氏は、「1990年代後半の日本の金融危機から、その脱却、そして、日本の金融界の復活を行政と民間銀行経営の両サイドから体現してきた象徴的な存在」（メガバンク幹部）として、語り継がれるだろう。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）