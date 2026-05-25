◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

第８７回オークスは２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われ、ジュウリョクピエロに騎乗した今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が、ＪＲＡ女性騎手のクラシック初騎乗でＧ１初制覇。師匠の寺島良調教師（４４）＝栗東＝にとってもＪＲＡ・Ｇ１初制覇。まな弟子とのコンビでのビッグタイトル獲得に感無量の表情だった。

◆今村聖奈騎手 初騎乗で初勝利。Ｇ１は３回目の騎乗で初勝利。ＪＲＡ所属女性騎手のＧ１勝利は初めて。重賞は２２年ＣＢＣ賞（テイエムスパーダ）以来、通算２勝目。

◆寺島良調教師 初出走で初勝利。Ｇ１は延べ２４頭出走で初勝利。重賞は京都ハイジャンプ（シホノスペランツァ）以来、今年２勝目、通算６勝目。

◆オルフェーヴル産駒 延べ５頭出走で初勝利。Ｇ１は２０年エリザベス女王杯（ラッキーライラック）以来、通算６勝目。重賞は２５年チューリップ賞（クリノメイ）以来、通算３２勝目。１７年から１０年連続の重賞勝利。

◆近藤健介氏 所有馬初出走で初勝利。Ｇ１も所有馬初出走で初勝利。重賞も所有馬初出走で初勝利。

◆飛野牧場 延べ３頭出走で初勝利。Ｇ１は１９年日本ダービー（ロジャーバローズ）以来、通算２勝目。重賞も１９年日本ダービー以来となる今年初勝利。成績公報に生産牧場を掲載するようになった８６年以降、通算５勝目。

◆ダートデビュー馬の制覇 ００年シルクプリマドンナ以来、２６年ぶり通算８勝目。

◆桜花賞不出走馬の制覇 オークスが春実施となった５３年以降、２５年カムニャックに続く通算２０勝目。

（記録はすべてＪＲＡ）