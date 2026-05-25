ＴＢＳ系「クレイジージャーニー」は２５日、２か月ぶりにゴールデン帯で放送する。

午後９時から２時間スペシャル。第６３回ギャラクシー賞テレビ部門奨励賞を受賞した２月放送の「ハワイの裏取材」第２弾。裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が殺人ドラッグが蔓延する街・フェンタニルトライアングル、スラム街などに潜入し、日本人が意識しないハワイの問題を取り上げていく。丸山氏は「日本の皆さんも、これを他人ごとと考えるのではなく、こうやったら解決できるんじゃないかというシミュレーションする意識を持ってほしい」と話す。

新たなジャーニーとして、ネイチャーフォトグラファー・上田優紀氏が登場。黒ヒョウを目指し、アフリカ・ケニアに向かう。

「クレイジージャーニー」は、丸山氏が世界中のスラム街や危険地帯に潜入する人気企画など、独自の視点やこだわりを持つ伝聞型紀行バラエティー。２０１５年に正月特番としてスタートし、同年４月にレギュラー放送された。１９年９月にいったん終了したが、２２年１０月からゴールデン枠でレギュラー放送を再開。２５年１０月に放送１００回目を迎えたが、２６年３月の改編説明会で「ゴールデンの全国ネットとしては終了する」とし、同年４月からは深夜放送をしている。