女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が２５日、第６話の放送を迎える。黒木演じる主人公・星野茉莉とつながりを持つ暴露系ＹｏｕＴｕｂｅｒ・白樺透役の渡邊圭祐がコメントを寄せた。

放送開始以来、本作は新感覚の“選挙エンターテインメント”として話題を呼んでいる。黒木は、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書役。野呂佳代演じる政治素人のスナックママ・月岡あかりをスカウトして、都知事選に挑む。

“チームあかり”が本格始動する第６話の放送を前に、渡邊はここまでの放送や周囲の反響を受け「シンプルに、『面白い。興味深い』という声をいただいています。『このスタイルのＹｏｕＴｕｂｅｒがどこでどうやって絡んでくるの？』が一番多いです」とコメントした。

今後は謎に包まれたキャラクターが明らかになっていく。「ひとつ頼れる・縋（すが）れる柱があることで、透という凸系ＹｏｕＴｕｂｅｒの枠を自由に捉えることができて楽しかったです」と充実感を得ている。

本作全体については「脚本・蛭田（直美）さんの紡ぐ言葉がポップでキャッチーなのに真に迫るものであるため、重たいものをライトに捉えることができ、政治・政治家をすごく身近なものに感じられるところが魅力だと思います」と分析。視聴者に向けて「今後も蛭田さんによる素敵な言葉が随所に散りばめられております。そこをぜひ感じながら透がどう政治に絡んでいくのか、楽しみにしていてください」とアピールした。