『銀河の一票』第6話チームあかり、”禁断のSNS戦略”に乗り出すが…【あらすじ】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第6話が、きょう25日に放送される。
【場面カット】都知事選を勝ち抜くために集結した”アベンジャーズ”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
先週放送された第5話。“チームあかり”に加入した、民政党幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）の元秘書・五十嵐（岩谷健司）提案の“アベンジャーズ作戦”を実行するため、茉莉とあかりは、鷹臣に切り捨てられた3人目のアベンジャー、元西多摩市長・雲井蛍（シシド・カフカ）のもとへ。仲間に迎えるべく説得するが、政界から一線を引いた蛍は「もうやめたの。他人のために自分と家族犠牲にするの」と拒絶する。しかし、茉莉の“誰も傷つかせない、絶対に守り抜く”という覚悟、あかりの“市長時代の蛍に救われた”という告白、そして自身の息子から“いってらっしゃい”と背中を押された蛍は「もう一度政界で戦いたい」という思いを胸に、レンガ（1000万円の手切れ金）を持ってチームあかりに合流した。
■第6話あらすじ
都知事選の告示日まであと1ヶ月を切った。流星（松下洸平）は順調な滑り出しを見せ、連立与党からの推薦も確保する。そんななか、ホテルで盛大に開かれた決起集会では、民政党幹事長の鷹臣が自ら壇上に立ち流星を激励。党を挙げた盤石の支持体制をアピールした。
流星のような若手議員には異例ともいえる厚遇は、集まった雨宮（三浦透子）ら記者たちに疑念を抱かせるものだった。だが誰も指摘できないまま流星が会場を後にしようとしたそのとき、政治スキャンダルで圧倒的な再生数を叩き出す暴露系YouTuberの白樺透（渡邊圭祐）が現れ、流星の出馬にいたる不自然な動きを「自作自演」と挑発。現場を騒然とさせる。
同じ頃、元西多摩市長の蛍を仲間に迎えた「チームあかり」も本格始動。あかりの出馬表明を告示日の一週間前と決め、メンバーが二手に分かれてそれぞれの作戦に乗り出す。
五十嵐と蛍は、流星の擁立に不満を抱く民政党内の非主流派に着目し、接触を試みる。一方、あかりの知名度アップを図る茉莉は、世間の注目を集めるには「ネットでバズる」のが一番と考え、以前からその存在を知っていた透に協力を依頼。透の提案で“禁断のSNS戦略”に乗り出すが…。
【場面カット】都知事選を勝ち抜くために集結した”アベンジャーズ”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第6話あらすじ
都知事選の告示日まであと1ヶ月を切った。流星（松下洸平）は順調な滑り出しを見せ、連立与党からの推薦も確保する。そんななか、ホテルで盛大に開かれた決起集会では、民政党幹事長の鷹臣が自ら壇上に立ち流星を激励。党を挙げた盤石の支持体制をアピールした。
流星のような若手議員には異例ともいえる厚遇は、集まった雨宮（三浦透子）ら記者たちに疑念を抱かせるものだった。だが誰も指摘できないまま流星が会場を後にしようとしたそのとき、政治スキャンダルで圧倒的な再生数を叩き出す暴露系YouTuberの白樺透（渡邊圭祐）が現れ、流星の出馬にいたる不自然な動きを「自作自演」と挑発。現場を騒然とさせる。
同じ頃、元西多摩市長の蛍を仲間に迎えた「チームあかり」も本格始動。あかりの出馬表明を告示日の一週間前と決め、メンバーが二手に分かれてそれぞれの作戦に乗り出す。
五十嵐と蛍は、流星の擁立に不満を抱く民政党内の非主流派に着目し、接触を試みる。一方、あかりの知名度アップを図る茉莉は、世間の注目を集めるには「ネットでバズる」のが一番と考え、以前からその存在を知っていた透に協力を依頼。透の提案で“禁断のSNS戦略”に乗り出すが…。