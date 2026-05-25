佐々木希、ヒロインを見守る秘書役「驚きの展開にハラハラ」 松村北斗主演『告白』出演決定【コメント全部】
俳優・佐々木希が、SixTONES・松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが25日、発表された。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）を最も近くで見つめるシングルマザーを演じる。
【写真】誰だかわかった？ヒント動画に出ていた佐々木希（子ども時代）
本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
佐々木が演じる竹田泉（たけだいずみ／35）は、「野瀬化粧品」ブランド事業部勤務で麻里子の秘書を務めるシングルマザー。７歳の娘を育てながら働いており、リアリストで、サバサバした性格。麻里子とは友人のような距離感で接する。社内で唯一、麻里子に本音をぶつけられる存在である。
佐々木は、「越えてはいけない一線を越えてしまうような恐怖もあり、驚きの展開にハラハラしながら台本を読んでいました」と作品の印象をコメント。「麻里子にとって心の拠りどころとなれるような、そして良きパートナーとして寄り添えるよう演じたい」と意気込みを語った。麻里子の最も近くで物語を見つめる存在となっていく。
また、TVerでは23日に佐々木の子ども時代の写真をもとに“謎の少女”によるキャスト考察動画を公開。「2人の恋を知る私は誰？」という問いかけとともに、「爽太さん、麻里子さんのことが好きなんですか？」という意味深なせりふも話題を呼び、SNSではさまざまな考察が飛び交っていた。その正体が、佐々木演じる竹田である。
【佐々木希コメント】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
誰かを思うまっすぐな気持ちに思わず応援したくなったり、かと思えば、人それぞれ感じ方は違うと思いますが、“越えてはいけない一線”を越えてしまうような恐怖もあり、驚きの展開にハラハラしながら台本を読んでいました。どんな展開になっていくのか、予想しながら最後まで見届けてくださるとうれしいです。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
私が演じる竹田泉は、娘を持つシングルマザーであり、麻里子の秘書として近くで支える存在です。麻里子にとって心の拠り所となれるような、そして良きパートナーとして寄り添えるよう、演じさせていただければと思います。
【写真】誰だかわかった？ヒント動画に出ていた佐々木希（子ども時代）
本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
佐々木は、「越えてはいけない一線を越えてしまうような恐怖もあり、驚きの展開にハラハラしながら台本を読んでいました」と作品の印象をコメント。「麻里子にとって心の拠りどころとなれるような、そして良きパートナーとして寄り添えるよう演じたい」と意気込みを語った。麻里子の最も近くで物語を見つめる存在となっていく。
また、TVerでは23日に佐々木の子ども時代の写真をもとに“謎の少女”によるキャスト考察動画を公開。「2人の恋を知る私は誰？」という問いかけとともに、「爽太さん、麻里子さんのことが好きなんですか？」という意味深なせりふも話題を呼び、SNSではさまざまな考察が飛び交っていた。その正体が、佐々木演じる竹田である。
【佐々木希コメント】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
誰かを思うまっすぐな気持ちに思わず応援したくなったり、かと思えば、人それぞれ感じ方は違うと思いますが、“越えてはいけない一線”を越えてしまうような恐怖もあり、驚きの展開にハラハラしながら台本を読んでいました。どんな展開になっていくのか、予想しながら最後まで見届けてくださるとうれしいです。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
私が演じる竹田泉は、娘を持つシングルマザーであり、麻里子の秘書として近くで支える存在です。麻里子にとって心の拠り所となれるような、そして良きパートナーとして寄り添えるよう、演じさせていただければと思います。