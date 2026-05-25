公立の小中高校などで日本語指導を必要とする児童生徒が、２０２５年度は８万４７５９人となり、過去最多を更新したことが文部科学省の調査でわかった。

前回２３年度調査から１万５０００人超増え、約１０年で倍増した。文科省は、日本語の学習環境整備を強化する方針で、２７年度から初期指導の拠点となる「プレクラス」運営のモデル事業や教材の開発に乗り出す。

調査は全国１７８８の教育委員会を対象に、小中高校や特別支援学校の２５年５月時点の状況を尋ねた。その結果、日本語で十分な会話ができず指導が必要と判断された児童生徒は８万４７５９人で、内訳は外国籍７万３３１３人、日本国籍１万１４４６人だった。

前回２３年度調査時点の日本語指導が必要な児童生徒は６万９１２３人。２年間で１万５６３６人増え、ほぼ全員が外国籍だった。

今回調査で日本語指導が必要な児童生徒の在籍校は、全公立校の４割にあたる１万２６６８校を占めた。１００人以上の在籍校は２８校あった。在籍数を自治体別に分類すると、２０人以上の市区町村が前回調査より１割増加し、在籍数ゼロが１割減少。在留外国人の「集住」と「散在」が同時に進んでいる傾向が、調査結果からも浮かんだ。

今回調査で日本語指導が必要な児童生徒のうち、十分な指導を受けていないと判断されたのは約１万人。文科省は新たな取り組みとして、来日直後の子どもが基礎的な日本語を学び、学校生活での決まりなどを身につける拠点の「プレクラス」を全国の学校内外に設けることを目指す。モデル構築のため、２７年度に集住、散在地域から複数の自治体を選定し、導入と運営のノウハウをまとめる。

また、散在地域を念頭に、オンラインで日本語を教える仕組みを都道府県などが整備することも後押し。初めて日本語を学ぶ子どもの年齢に合わせた教材の開発にも取り組む。

外国人児童生徒の日本語指導態勢は現在、地域によって差がある。在留外国人の多い横浜市や浜松市などが拠点を設けて初期教育を実施する一方、多くの自治体では学校が個別に対応しており、「外国籍の子どもの増加で限界を迎えている」（首都圏の教委）との声が上がっている。

政府は今年１月、外国人政策の新たな基本方針を決定しており、子どもの日本語教育については２７年度から、初期指導の抜本的な強化を図るとしている。