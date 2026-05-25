佐々木希（38）水野美紀（51）石黒賢（60）がSixTONES松村北斗主演の日本テレビ系7月期ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）に出演することが24日、分かった。ヒロインを演じる岡崎紗絵を取り巻く人物として、25年前の事件と現在が交錯する物語の鍵を握っていく。

同作は、愛と狂気のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村演じる主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った岡崎演じる、麻里子に25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

最も近くでヒロインを見つめるシングルマザーの秘書・竹田泉を演じる佐々木は「麻里子にとって心のよりどころとなれるような、そして良きパートナーとして寄り添えるよう、演じさせていただければと思います」とコメントを寄せた。

ヒロインの麻里子の継母・野瀬サユリを演じる水野は「私のキャラクター、第一印象は極悪人です」としつつ、「人間は自分を正当化する。無自覚なままに悪人になることもある。この人にとっての正当な理由があるはずで想像するのが楽しいです」とした。

そして、ヒロインの麻里子の父・野瀬銀次郎を演じる石黒は「純愛と狂気、その境はあいまいで目に見えるものではなく感じるもの、その本筋と家族内のサスペンスが絡み合い読み応えがありました。その物語の世界の一部になれる様、演じていきたいです」と話した。