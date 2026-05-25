一人旅ときどき猫。全国の猫がいる街、似合う街10景【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

日本全国、町歩きをしているとよく出会うのが猫 。



どこからともなく現れて、気づけばこちらに近づいてくる。





階段と猫

路地の写真を撮るのに夢中になっていたら、いつの間にか猫に周りを囲まれていた、なんてこともあった。時には、猫と一緒に町歩きをすることもある。私はいつも一人で旅しているけれども、この時だけは人気者になった気分だ。そんな癒されながらの旅も良いものだ。

■岡山県倉敷市下津井田之浦

ぱしゃぱしゃ撮っていたらタイミングが偶然合って、重力の働き方が違う忍者のような猫が撮れた。 町歩き中、ついてきてくれた猫。

■兵庫県神戸市長田区堀切町

階段だらけの町にて。近づくと階段脇の側溝に身を隠した。植木鉢が沢山あるのでかくれんぼも楽しそう。

塀と猫

■広島県尾道市

町歩き好きが多く訪れる尾道にもいた。塀の色と同化して、猫探しにちょうどよさそうな写真だ。

■広島県尾道市

こちらを向いてポーズをとってくれた黒猫ちゃん。その姿は、さながらモデルさんのようだった。

■山口県長門市油谷川尻

猫はこちらの様子を伺う時、こちらをガン見してくるので撮りやすい。お互いにガン見しあってた。

路地裏と猫

■山梨県富士吉田市

富士山の麓の町の路地裏で見かけた、向こうをじっと見つめていたイケメン猫。何を見ていたのだろう…。

■岡山県倉敷市下津井田之浦

細い路地に猫がびっしり。この町の住民は猫なのではないかと錯覚してしまうほどだった。

猫まみれ

■長崎県長崎市池島

無人となった廃アパート前が餌場になっており、集まっていた。無人の建物×猫の組合せは心にグッとくる。

餌も何も持っていないのに、周りを囲まれてしまった。撫でると気持ちよさそうにしていた。

縄張りがあるのか、一定範囲を超えると離れるが、戻ったらまたやって来た。

（了）