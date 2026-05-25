一人旅ときどき猫。全国の猫がいる街、似合う街10景【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】
鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。
一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。
そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。
栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。
写真・文＝栗原悠人
日本全国、町歩きをしているとよく出会うのが猫 。
どこからともなく現れて、気づけばこちらに近づいてくる。
時には、猫と一緒に町歩きをすることもある。
私はいつも一人で旅しているけれども、この時だけは人気者になった気分だ。
そんな癒されながらの旅も良いものだ。
階段と猫
■岡山県倉敷市下津井田之浦
ぱしゃぱしゃ撮っていたらタイミングが偶然合って、重力の働き方が違う忍者のような猫が撮れた。 町歩き中、ついてきてくれた猫。
■兵庫県神戸市長田区堀切町
階段だらけの町にて。近づくと階段脇の側溝に身を隠した。植木鉢が沢山あるのでかくれんぼも楽しそう。
塀と猫
■広島県尾道市
町歩き好きが多く訪れる尾道にもいた。塀の色と同化して、猫探しにちょうどよさそうな写真だ。
■広島県尾道市
こちらを向いてポーズをとってくれた黒猫ちゃん。その姿は、さながらモデルさんのようだった。
■山口県長門市油谷川尻
猫はこちらの様子を伺う時、こちらをガン見してくるので撮りやすい。お互いにガン見しあってた。
路地裏と猫
■山梨県富士吉田市
富士山の麓の町の路地裏で見かけた、向こうをじっと見つめていたイケメン猫。何を見ていたのだろう…。
■岡山県倉敷市下津井田之浦
細い路地に猫がびっしり。この町の住民は猫なのではないかと錯覚してしまうほどだった。
猫まみれ
■長崎県長崎市池島
無人となった廃アパート前が餌場になっており、集まっていた。無人の建物×猫の組合せは心にグッとくる。
餌も何も持っていないのに、周りを囲まれてしまった。撫でると気持ちよさそうにしていた。
縄張りがあるのか、一定範囲を超えると離れるが、戻ったらまたやって来た。
（了）